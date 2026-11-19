Chivas ha conseguido firmar un gran Apertura 2026 a pesar de los altibajos que atravesó durante diferentes momentos del campeonato, pues el equipo de Gabriel Milito se encuentra muy cerca del liderato de la Tabla General y ha demostrado que puede conseguir resultados importantes tanto en casa como de visitante. Y es que el Guadalajara ha logrado mantenerse entre los principales candidatos al título gracias a su solidez defensiva y a la capacidad para sumar puntos incluso en partidos complicados. Sin embargo, el Rebaño Sagrado todavía tiene la oportunidad de mejorar sus estadísticas durante la última jornada de la fase regular, cuando reciba a Cruz Azul en el Estadio Akron , en un encuentro que podría permitirle conseguir otro reconocimiento importante.

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De hecho, Chivas consiguió terminar sus compromisos como visitante de la fase regular sin sufrir una sola derrota , convirtiéndose en el único equipo del Apertura 2026 que logró mantener su invicto fuera de casa. Y es que, después de empatar contra León durante la Jornada 16, el Guadalajara aseguró una estadística que podría resultar fundamental durante la Liguilla. Cabe recordar que las eliminatorias se disputarán mediante partidos de Ida y Vuelta, por lo que conseguir buenos resultados en estadios rivales será una de las claves para avanzar de ronda. En ese sentido, el equipo de Gabriel Milito ha demostrado que tiene condiciones para competir lejos del Estadio Akron, algo que podría convertirse en una ventaja importante durante la Fiesta Grande.

Sin embargo, el Guadalajara todavía tiene pendiente un objetivo importante para cerrar la fase regular: convertirse también en el mejor equipo del torneo jugando como local. Y es que, aunque Chivas ha conseguido buenos resultados en el Estadio Akron, todavía tiene margen para mejorar su posición en esta clasificación particular. Hasta el momento, el Rebaño Sagrado acumula 16 puntos en ocho partidos disputados frente a su afición, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas, por lo que un triunfo contra Cruz Azul le permitiría alcanzar las 19 unidades. De esta manera, el Guadalajara tendría la posibilidad de cerrar el campeonato con una de las mejores cosechas de puntos como local, reforzando su confianza antes de comenzar la Liguilla.

No obstante, Chivas no es el único equipo que está peleando por terminar como el mejor local del Apertura 2026, pues actualmente comparte esa posición con Santos Laguna y Xolos de Tijuana, quienes también han conseguido 16 puntos en sus respectivos estadios. Además, ambos clubes tendrán la oportunidad de disputar sus últimos compromisos de la fase regular frente a su afición, por lo que también podrían mejorar sus números durante el fin de semana. Por si fuera poco, el Guadalajara tendrá que enfrentar a Cruz Azul, uno de los equipos más fuertes del campeonato y uno de los rivales que más dificultades le ha provocado durante los últimos años, por lo que conseguir los tres puntos representará un desafío importante para los dirigidos por Gabriel Milito.

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Por eso, el Rebaño Sagrado tendrá una motivación adicional para buscar la victoria contra Cruz Azul este domingo en el Estadio Akron, especialmente porque también tendrá la oportunidad de romper una mala racha de varios encuentros sin conseguir imponerse a la Máquina. Y es que, aunque el principal objetivo de Chivas era asegurar su clasificación a la Liguilla y eso ya está conseguido, terminar como el mejor local representaría otro reconocimiento al trabajo realizado durante el Apertura 2026. Además, conseguir una victoria contra uno de los principales candidatos al título podría convertirse en un impulso anímico fundamental para el Guadalajara, que buscará llegar a la Fiesta Grande con la mayor confianza posible y demostrar que tiene condiciones para competir por el campeonato.

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¿Qué necesita Chivas para terminar el Apertura 2026 como líder del torneo?

Aunque Chivas todavía tiene posibilidades de terminar en el primer lugar de la Tabla General, el Guadalajara ya no depende únicamente de sus propios resultados para conseguir el liderato del Apertura 2026. Y es que el Rebaño Sagrado acumula 30 puntos, por lo que una victoria contra Cruz Azul, que actualmente tiene 32 unidades, le permitiría llegar a 33 y superar a la Máquina. Sin embargo, América también cuenta con 30 puntos y tiene una mejor diferencia de goles que el Guadalajara, por lo que podría mantenerse por encima de los rojiblancos si ambos equipos terminan con la misma cantidad de unidades. Por eso, Chivas necesita derrotar a Cruz Azul y esperar que las Águilas no consigan una victoria contra Tigres, además de estar pendiente de los demás resultados que puedan influir en la clasificación final.