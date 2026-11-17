En medio de los rumores sobre posibles altas y bajas para el Clausura 2027 y de la participación de varios futbolistas rojiblancos con la Selección Mexicana, Chivas tiene toda su atención puesta en el partido de este domingo contra Cruz Azul, correspondiente a la última jornada del Apertura 2026. Y es que el Guadalajara tendrá una de sus pruebas más importantes del torneo, pues el liderato de la Tabla General estará en juego en el Estadio Akron, por lo que Gabriel Milito buscará que sus jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles . Además, el encuentro representará una oportunidad para demostrar que el Rebaño Sagrado está preparado para competir por el campeonato durante la Liguilla.

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Sin embargo, Cruz Azul se ha convertido en uno de los rivales más complicados para Chivas durante los últimos años , al grado de que el conjunto cementero ha conseguido imponerse en varios enfrentamientos importantes, incluyendo eliminatorias de Liguilla. Incluso Gabriel Milito todavía tiene pendiente conseguir su primera victoria contra la Máquina desde que llegó al banquillo rojiblanco, por lo que el compromiso de este domingo tendrá un significado especial para el entrenador argentino. Por eso, el Guadalajara decidió preparar una semana de trabajo particularmente intensa, consciente de que necesita corregir errores y encontrar su mejor funcionamiento antes de enfrentar a uno de los principales candidatos al título.

Jorge Pietrasanta ve una final Chivas vs Cruz Azul.

Photo: Imago7

Además, el partido contra Cruz Azul será la última oportunidad de Chivas para realizar ajustes en un encuentro oficial antes del comienzo de la Liguilla, por lo que Gabriel Milito buscará aprovechar cada entrenamiento para trabajar aspectos tácticos y físicos. Aunque el Guadalajara ha conseguido mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación, el cuerpo técnico sabe que todavía existen detalles por mejorar, especialmente en la contundencia ofensiva y en la capacidad para aprovechar las oportunidades de gol. Por eso, el Rebaño Sagrado confirmó que trabajará durante el resto de la semana sin programar días de descanso, buscando llegar al encuentro con el mayor ritmo competitivo posible.

De acuerdo con la agenda compartida por el propio Guadalajara, los futbolistas rojiblancos entrenarán en las instalaciones de Verde Valle desde este martes 17 de noviembre hasta el sábado 21, con sesiones programadas tanto por la mañana como por la tarde. El primer entrenamiento será este martes a las 16:30 horas, mientras que miércoles, jueves y viernes las actividades comenzarán a las 10:00 de la mañana. Finalmente, el sábado se realizará una última sesión a las 16:00 horas, antes del compromiso contra la Máquina. De esta manera, Gabriel Milito tendrá cinco jornadas consecutivas de trabajo para preparar el encuentro, aunque también deberá administrar las cargas de los futbolistas que regresen de sus compromisos internacionales.

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Así, Chivas buscará cerrar la fase regular del Apertura 2026 con una victoria que le permita pelear por el liderato y llegar con confianza a la Liguilla, especialmente porque Cruz Azul representa uno de los obstáculos más importantes que ha tenido el Guadalajara en los últimos torneos. El compromiso está programado para este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, donde se espera un ambiente importante por todo lo que estará en juego. Además, el resultado podría convertirse en un impulso anímico fundamental para los dirigidos por Gabriel Milito, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su capacidad para competir contra uno de los rivales que más dificultades les ha provocado.

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Chivas pidió cambiar el partido del sábado al domingo para poder tener a sus seleccionados al 100%

Uno de los detalles más importantes de la preparación rojiblanca es que Chivas solicitó que el encuentro contra Cruz Azul se disputara el domingo en lugar del sábado, con la intención de que los futbolistas convocados a la Selección Mexicana tuvieran más tiempo para recuperarse de sus compromisos internacionales. Y es que Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Santiago Sandoval y Diego Campillo forman parte del combinado nacional que enfrentará a Jamaica este martes, por lo que su regreso a Verde Valle se producirá con pocos días de margen antes de la Jornada 17. De esta manera, el cambio de fecha permitirá que Gabriel Milito tenga una jornada adicional para evaluar su estado físico e intentar contar con todos ellos en las mejores condiciones posibles, especialmente porque se trata de futbolistas importantes dentro de su esquema táctico.