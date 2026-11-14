El futbol mexicano tomó otra de sus decisiones controversiales para este semestre, en donde evidentemente el Guadalajara resultará afectado.

Chivas Femenil sufrió, pero logró convertirse en Semifinalista del Apertura 2026 tras derrotar, por mejor posición, a las Bravas de Juárez en los Cuartos de Final; sin embargo, la Liga MX tomó una drástica decisión para la antesala de la Final, aunque con la intención de apoyar a la Selección Mexicana Femenil.

Y es que tras conseguir el boleto a la siguiente instancia, el Guadalajara deberá esperar tres semanas para poder regresar a la competencia debido a que el torneo local hará una pausa para apoyar a la Selección Mexicana que participará en el torneo de Concacaf W en búsqueda del boleto al Mundial Femenil del 2027.

Es por eso que se decidió que el futbol mexicano haga una pausa de una semana, además de dos más por la Fecha FIFA, por lo que los duelos de Semifinales se retomarán hasta los días 9 y 10 de diciembre para los choques de Ida entre los cuatro mejores equipos del torneo.

¿Quién sería el rival de Chivas Femenil en Semifinales?

Según los resultados registrados en la Ida de los Cuartos de Final y en los dos duelos de Vuelta que se han disputado hasta la redacción de esta nota, el Guadalajara debería enfrentarse a Rayadas en la antesala de la Final de la Liga MX Femenil.

Hay que recordar que la escuadra de Monterrey obtuvo la ventaja en el duelo de ida contra el Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo por marcador de 1-0, por lo que todo se definirá en el duelo de Vuelta para conocer al siguiente adversario del chiverío.

¿Cuál fue el último antecedente de Chivas Femenil con Rayadas de Monterrey?

Pese al cambio en el formato de la Liga MX para este Apertura 2026, el Guadalajara y Monterrey sí se encontraron en la fase regular, en donde protagonizaron uno de los mejores partidos del semestre y fue en la jornada 7 en la cancha del Estadio Akron.

En aquel compromiso, la escuadra regiomontana se impuso por marcador de 3-2 a las rojiblancas, consiguiendo una ventaja de tres goles y donde el Rebaño trató de remontar, pero no fue suficiente, quedándose con la derrota.