El entrenador de las fronterizas se burló de la estrategia del Guadalajara, en donde se burló por el miedo con el que se encaró el duelo.

Chivas Femenil arrancó su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y lo hizo con un empate sin goles en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez contra las Bravas, duelo en el que el Rebaño volvió a causar controversia por su estilo de juego bajo la tutela de Antonio Contreras.

Sin embargo, el entrenador de la escuadra fronteriza, Óscar Fernández, explotó en conferencia de prensa por el timorato planteamiento que envió su compatriota para la Ida de los Cuartos de Final, lamentando que un club con más de un siglo de historia juegue de esa manera.

“Que un club con 110 años de historia venga a Juárez a defenderse es una pasada. Han venido a limitar nuestro juego. Ha puesto a Samantha de medio centro, ha puesto tres centrales, ha puesto a dos laterales carrileras para defender. Se ha dejado todo en el banquillo: Denise Castro, Caro Jaramillo, Mayra Pelayo, las jugadoras completamente ofensivas para defender el resultado.

“Lo positivo es que nosotras vamos a seguir siendo nosotras. Nosotras estamos haciendo nuestro juego y es ir ahí, a imponernos, a querer jugar en campo contrario, a presionar alto y sin ningún tipo de miedo (…) No vamos a cambiar, lo tengo muy claro. Vamos a ir a intentar ganar el partido porque somos mejores. Somos mejores como equipo, somos mejores como futbolistas”, declaró el estratega español en conferencia de prensa.

Antonio Contreras minimizó el empate entre Chivas Femenil y Antonio Contreras

“Era el partido que se preveía y estábamos trabajando dos equipos que, hasta el momento, estaban siendo de los tres mejores defensivos de la Liga, por lo cual el resultado tampoco extraña mucho“, declaró el entrenador español tras el empate sin goles frente a las Bravas.

¿Cuándo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y Bravas?

El duelo que pondrá fin a esta primera serie rumbo a las Semifinales se disputará el próximo sábado 14 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.