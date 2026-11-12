Chivas Femenil no pudo pasar del empate ante FC Juárez por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Conoce qué resultado necesitan las rojiblancas para avanzar a las Semifinales.

Chivas Femenil debutó en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX con un empate en cero frente a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tras lo sucedido en la frontera, repasamos qué resultado necesita el Rebaño Sagrado en el Akron para clasificar a la Semifinal de la Fiesta Grande.

No queda ninguna duda de que el Guadalajara necesita cambiar su forma de jugar si aspira a seguir avanzando en los play-off, ya que lo realizado ante las Bravas dejó mucho que desear, especialmente porque dejó mucho que desear en un encuentro en el que parecían jugar apenas la primera jornada del campeonato.

¿Qué resultado necesita Chivas Femenil para avanzar en la Liguilla?

La buena noticia para las rojiblancas es que se mantienen en la ventaja deportiva, por lo que Chivas Femenil necesita ganar o empatar por cualquier resultado para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Sin embargo, una derrota por cualquier resultado dejará a las Chingonas fuera de la Fiesta Grande.

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Caro Jaramillo contra Antonio Contreras y Nelly Simón

Sin embargo, la noticia más importante sobre el Guadalajara Femenil es en relación con los dichos de Caro Jaramillo contra Antonio Contreras y Nelly Simón. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, expresó la futbolista en X. De esta manera, la jugadora dejó en evidencia que saldría del equipo y recibió el apoyo de la afición, la cual pidió explicaciones a Amaury Vergara.

¿A qué hora se juega Chivas Femenil vs. FC Juárez?

El duelo por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas Femenil y FC Juárez se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Akron. El duelo está pactado para disputarse a las 21:00 del centro de México.

El choque del Guadalajara ante las Bravas será transmitido por la señal de Amazon Prime, FOX, FOX One y TUBITV. De todas maneras, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.