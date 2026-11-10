Chivas Femenil terminó la fase regular del Apertura 2026 con una dolorosa derrota por 1-3 contra América, resultado que puso fin a su racha de seis victorias consecutivas y dejó algunas dudas sobre el funcionamiento del equipo de Antonio Contreras. Sin embargo, llegó el momento de dar vuelta a la página, pues el Guadalajara comenzará su camino en la Liguilla enfrentando a las Bravas de Juárez en los Cuartos de Final. Por eso, las rojiblancas tendrán que recuperar su mejor versión para conseguir un resultado favorable como visitantes y posteriormente buscar la clasificación a Semifinales frente a su afición en el Estadio Akron.

Curiosamente, Chivas y FC Juárez llegan a esta eliminatoria con números prácticamente idénticos, pues ambos equipos terminaron la fase regular con 30 puntos, producto de 10 victorias y cuatro derrotas. Sin embargo, las Bravas finalizaron en el tercer lugar del Grupo A, mientras que el Guadalajara consiguió quedarse con la segunda posición del Grupo B, por lo que las rojiblancas tendrán la ventaja de disputar el partido de Vuelta en casa. Además, los dos equipos llegan después de perder su último encuentro del campeonato, ya que Juárez cayó 2-1 contra Rayadas de Monterrey, mientras que Chivas fue superado por América en el Clásico Nacional.

Por parte de las Bravas, una de las principales futbolistas que deberá vigilar la defensa rojiblanca será Aisha Keshy Solórzano, quien terminó la fase regular como máxima goleadora del equipo con nueve anotaciones. La atacante ha sido fundamental para el funcionamiento ofensivo de Juárez y buscará aprovechar cualquier oportunidad para hacer daño al Guadalajara. Además, el conjunto fronterizo tendrá una motivación especial, pues intentará superar por primera vez los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, una ronda en la que ha quedado eliminado durante todas sus participaciones anteriores en la Liguilla. Por eso, las Bravas buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir una ventaja importante antes de visitar el Estadio Akron.

Mientras tanto, Chivas tendrá en Alicia Cervantes a su principal referente ofensivo, pues la histórica delantera rojiblanca terminó la fase regular con 10 goles y nuevamente se encuentra entre las atacantes más importantes del campeonato. Sin embargo, el Guadalajara también necesitará recuperar la solidez defensiva que mostró durante su racha de seis victorias consecutivas, especialmente después de los errores cometidos contra América. Además, Antonio Contreras afrontará una Liguilla especialmente importante para su futuro, pues su contrato termina al finalizar la campaña y todavía tiene pendiente llevar al Rebaño Sagrado más allá de las Semifinales. Por eso, superar a Juárez será fundamental para mantener vivas las aspiraciones del equipo y fortalecer la continuidad de su proyecto deportivo.

¿Va por TV abierta el FC Juárez vs Chivas Femenil de la Ida de Cuartos de Final?

La buena noticia para los aficionados rojiblancos es que, aunque el partido entre FC Juárez y Chivas Femenil no contará con transmisión por televisión abierta, sí habrá una alternativa completamente gratuita para seguirlo en vivo. El encuentro podrá verse a través de FOX Sports en televisión de paga y mediante las opciones de suscripción de FOX Sports Premium y FOX One. Sin embargo, Tubi será la opción gratuita para disfrutar del compromiso por internet, sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga. Además, como es costumbre, Rebaño Pasión tendrá un seguimiento especial del encuentro con las acciones más importantes y toda la información de las rojiblancas durante su debut en la Liguilla.

¿A qué hora se jugará el FC Juárez vs Chivas Femenil de la Ida de Cuartos de Final?

El enfrentamiento de Ida de los Cuartos de Final entre FC Juárez y Chivas Femenil se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las Bravas buscarán aprovechar el apoyo de su afición para tomar ventaja en la eliminatoria. El compromiso está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 20:00 horas de Ciudad Juárez.