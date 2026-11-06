El entrenador del Guadalajara femenil se esmeró en darle la vuelta a la página tras la goleada sufrida en el Clásico Nacional.

La fase regular del Apertura 2026 ha llegado a su fin para Chivas Femenil y lo hizo de una manera terrible tras caer por marcador de 1-3 contra el América en una edición más del Clásico Nacional en la cancha del Estadio Akron, en donde el entrenador rojiblanco, Antonio Contreras, minimizó lo sucedido.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el timonel español apareció ante los medios de comunicación y destacó que las Águilas fueron superiores, aunque se consoló con que los goles azulcremas fueron por situaciones incidentales y trató de perfilar la atención al próximo partido contra las Bravas.

“Es cierto que han sido dos jugadas a alón parado y un balón que nosotros teníamos en una transición. También hay que reconocer que el rival hoy ha sido mejor y no pasa absolutamente nada.

“Evidentemente intentando corregir los errores, intentando saber que desde la humildad y el respeto máximo, hoy han sido mejores. Indistintamente de que aún siendo mejores, el rival que lo ha sido, también son momentos puntuales. Habíamos ajustado en la segunda parte y el gol nos llega en una transición de un balón nuestro y el otro gol es de un saque de esquina que le pega a Licha en el hombro, cae y se la encuentra. Jugadas más importantes para hacerte daño, pero te hacen daño el tercer gol de un rebote.

“Por encima de que te haga daño o no, centrarnos. Pasar página, no sin evidentemente ser responsables de este resultado. Asumir responsabilidades y a partir de ahí a centrarnos porque ojalá que Chivas se meta a otra Semifinal y a partir de ahí, a ver qué pasa”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugarían los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez?

El camino por la tercera estrella del Guadalajara Femenil comenzará el miércoles 11 o jueves 12 de noviembre, cuando enfrenten a las fronterizas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que el duelo de Vuelta, en el Estadio Akron, será el sábado 14 o domingo 15 de noviembre.