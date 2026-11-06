El Guadalajara debe darle la vuelta a la página a la goleada sufrida frente a las Águilas de cara a su debut en la Fase Final.

Chivas Femenil volvió a demostrar que está muy lejos de los clubes más poderosos de la Liga MX Femenil tras la dolorosa derrota sufrida en manos del América en el Clásico Nacional; sin embargo, el Rebaño ahora deberá cambiar el chip y enfocarse en su participación en la Liguilla.

Independientemente del descalabro frente a las Águilas, el Guadalajara ya estaba instalado en los Cuartos de Final y con el rival definido que serán las Bravas de Juárez, por lo que se espera una serie de poder a poder por el pase a las Semifinales del Apertura 2026.

Dicho compromiso será uno de los más emocionantes y parejos de la etapa de Cuartos de Final, ya que ambas instituciones terminaron con 30 puntos la fase regular, por lo que deberán emplearse a fondo para poder definir cuál equipo merece avanzar a la antesala de la Final.

¿Cómo fue el antecedente entre Chivas Femenil y FC Juárez en la fase regular?

Tapatías y fronterizas se encontraron en la jornada 10 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Akron, duelo que terminó con triunfo del Guadalajara por 1-0 gracias a una equivocación de la cancerbera Emily Alvarado que regaló el balón en la salida.

Sin embargo, la polémica surgió debido al pésimo trabajo arbitral de la silbante Ximena Márquez, en donde inclusive anuló un gol legítimo al equipo del FC Juárez por un supuesto fuera de lugar cuando el duelo permanecía empatado a cero goles, por lo que elevaron una protesta y pidieron la implementación del VAR en el Circuito Rosa para evitar esas injusticias deportivas.

¿Cuándo se jugarían los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez?

El camino por la tercera estrella del Guadalajara Femenil comenzará el miércoles 11 o jueves 12 de noviembre, cuando enfrenten a las fronterizas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que el duelo de Vuelta, en el Estadio Akron, será el sábado 14 o domingo 15 de noviembre.