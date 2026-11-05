Aunque el Guadalajara todavía no disputa su partido contra el América, la escuadra tapatía ya sabe a quién se enfrentará en Liguilla.

Chivas Femenil está afinando detalles para medirse al América en la jornada 14 del Apertura 2026 en una edición más del Clásico Nacional; sin embargo, tras los resultados registrados hasta el momento, se hizo oficial que el Rebaño ya cuenta con rival asignado para los Cuartos de Final.

Antonio Contreras está en su cuarta Liguilla con la consigna de por fin hacer campeón al Guadalajara, en donde se confirmó que las tapatías se medirán a las Bravas en la primera etapa de la Fase Final, en donde primero se jugará en Ciudad Juárez y la Vuelta en Zapopan.

El Guadalajara ya no aspira a ser líder del grupo 2 del Circuito Rosa, por lo que es un hecho que se quedará instalado en el segundo lugar con 30 puntos, por lo que se confirmó que las Bravas se quedarán con el tercer lugar del grupo 1, confirmando así su enfrentamiento.

La realidad es que aunque las fronterizas terminaron en el tercer lugar de su sector, no será un rival sencillo, ya que en 13 jornadas ha sumado 30 puntos, los mismos que ha registrado el chiverío femenil, por lo que apunta a ser un duelo sumamente parejo.

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Polémica nacional en el último antecedente entre Chivas Femenil y Bravas de Juárez

Tapatías y fronterizas se encontraron en la jornada 10 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Akron, duelo que terminó con triunfo del Guadalajara por 1-0 gracias a una equivocación de la cancerbera Emily Alvarado que regaló el balón en la salida.

Sin embargo, la polémica surgió debido al pésimo trabajo arbitral de la silbante Ximena Márquez, en donde inclusive anuló un gol legítimo al equipo del FC Juárez por un supuesto fuera de lugar cuando el duelo permanecía empatado a cero goles, por lo que elevaron una protesta y pidieron la implementación del VAR en el Circuito Rosa para evitar esas injusticias deportivas.

¿Cuándo se jugarían los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez?

El camino por la tercera estrella del Guadalajara Femenil comenzará el miércoles 11 o jueves 12 de noviembre, cuando enfrenten a las fronterizas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que el duelo de Vuelta, en el Estadio Akron, será el sábado 14 o domingo 15 de noviembre.