Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre los dos clubes más importantes del Circuito Rosa del futbol mexicano.

Chivas Femenil tiene en frente el duelo más importante y difícil de todo el Apertura 2026 debido a que es contra el América, escuadra que está viviendo el mejor momento de su historia, por lo que las rojiblancas tratarán de dar un golpe de autoridad dentro del Circuito Rosa.

La realidad es que el Guadalajara no puede arrebatarle el liderato del grupo 2 a las Águilas, quienes ya tienen 34 puntos, mientras que las tapatías presumen 30 unidades; sin embargo, un triunfo es crucial de cara al comienzo de la Liguilla.

Hay que recordar que por el nuevo formato de competencia, la fase regular del Apertura 2026 es de solamente 14 jornadas, por lo que este compromiso será el que cierre dicha instancia para ambas instituciones que buscarán el campeonato del futbol mexicano.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil contra América en el Apertura 2026?

El último duelo de la fase regular para Chivas Femenil y América se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil contra América?

El Clásico Nacional será transmitido por la señal de Amazon Prime, Fox y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.