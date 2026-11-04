Chivas Femenil está protagonizando uno de los mejores cierres de torneo en la historia reciente de la institución, pues las rojiblancas acumulan seis victorias consecutivas que las mantienen como uno de los equipos más competitivos del Apertura 2026. Gracias a esta impresionante racha, el Guadalajara ocupa actualmente la segunda posición del Grupo B con 30 puntos después de 13 jornadas disputadas, solamente por detrás del América, que suma 34 unidades. Por eso, las dirigidas por Antonio Contreras llegan en un momento extraordinario a la recta final del campeonato, con la intención de mantener su buen funcionamiento antes de comenzar la Liguilla.

Y es que solamente queda una jornada por disputarse en la fase regular del torneo femenil, y el calendario preparó un cierre especialmente atractivo para las rojiblancas. Chivas recibirá al América este viernes en una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, un encuentro que siempre genera enormes expectativas por la rivalidad entre ambas instituciones. Además, el partido se disputará en el Estadio Akron, por lo que el Guadalajara tendrá la oportunidad de cerrar el campeonato frente a su afición y demostrar que la racha de triunfos que atraviesa no es ninguna casualidad.

En la directiva del Guadalajara saben perfectamente que el apoyo de la afición puede marcar una diferencia importante en partidos de tanta exigencia como el Clásico Nacional. Por eso, con la intención de conseguir una gran entrada en el Estadio Akron, el club decidió implementar una promoción especial para incentivar la asistencia de los seguidores rojiblancos. La idea es que las futbolistas de Antonio Contreras puedan sentirse respaldadas durante los 90 minutos y que las tribunas se conviertan en un factor a favor de Chivas frente a su máximo rival, especialmente en un encuentro que servirá como preparación para la fase final.

A través de sus redes sociales oficiales, Chivas Femenil anunció una promoción de 4×3 en los boletos para el partido contra América, lo que permitirá que los aficionados adquieran cuatro entradas pagando solamente tres, de acuerdo con las condiciones de la oferta. Esta estrategia busca facilitar que familias y grupos de amigos asistan juntos al Estadio Akron, aumentando la presencia de seguidores rojiblancos en las tribunas. Además, la promoción llega en un momento ideal para aprovechar el entusiasmo que han generado las seis victorias consecutivas, por lo que existe la expectativa de que el Clásico Nacional registre una asistencia importante.

Aunque América mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Guadalajara y ya no puede ser alcanzado en la clasificación del Grupo B, Chivas todavía tiene una motivación enorme para conseguir la victoria en el Clásico Nacional. Y es que derrotar a las Águilas permitiría cerrar la fase regular con siete triunfos consecutivos, una racha que podría fortalecer considerablemente la confianza del plantel antes de la Liguilla. Sin embargo, será durante la fase final cuando las dirigidas por Antonio Contreras tengan que demostrar su verdadero nivel competitivo, por lo que llegar con una victoria frente al máximo rival representaría un impulso anímico importante.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas Femenil contra el América en la Jornada 14 del Apertura 2026?

El esperado Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América se disputará este viernes 6 de noviembre de 2026 a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. El encuentro corresponde a la Jornada 14, última fecha de la fase regular del Apertura 2026, y será una oportunidad para que las rojiblancas busquen su séptima victoria consecutiva. Para quienes no puedan asistir al estadio, el partido podrá seguirse a través de Prime Video y Tubi, mientras que los aficionados interesados en acudir podrán aprovechar la promoción de 4×3 anunciada por el Guadalajara.