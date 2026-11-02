A lo largo del día a día en Chivas hay un sinfín de periodistas que cubren todo lo que sucede con el club más importante de México. Una de ellas es sin duda Michelle Rosas, quien fue noticia por la desubicada respuesta que recibió Antonio Contreras luego de la derrota a manos de Rayados de Monterrey.

Detrás de ese innecesario momento en el Estadio Akron, hay una mujer que muestra su pasión por el fútbol femenil y que ve cómo el Guadalajara no marca la diferencia como exige su historia. “Hoy por hoy 2026, Chivas yo creo que está en el sexto o séptimo lugar, o sea, Chivas ya no es de los equipos que figuran entre los primeros cuatro”, señala la reportera de TUDN y Pasión Femenil en diálogo en exclusiva con Rebaño Pasión.

Michelle Rosas y sus inicios en el periodismo deportivo junto a Chuyón Hernández y César Huerta

Con la mirada fija en la cámara y con la contundencia de un entrenador que no tiene miedo al momento de responder, Michelle Rosas explica que su pasión por el fútbol llega por culpa de su familia.

“El fútbol creo que es más por un tema familiar. La verdad desde pequeña, como tenía un hermano más pequeño, pues él comenzó a jugar a la pelota, mi papá también, mis primos, la gran mayoría eran hombres, entonces creo que por ahí se da este tema y además de que toda mi familia es como muy futbolera”, comentó. Y agregó: “Recuerdo muchas de las reuniones familiares que llegábamos a tener en fin de semana y siempre era estar viendo el fútbol y por consiguiente el juego”.

Al igual que varios periodistas, Michelle no quiso revelar de qué club es aficionada, pero señaló que era una mediocampista defensiva. “Era la mediocampista que ayudaba en labores defensivas, a retener la pelota y abrir la pelota hacia las bandas. Hacia las bandas o hacia el centro, o sea hacía más un tipo de contención”, comentó.

Por otro lado, Michelle comentó que fue en el final de la preparatoria cuando vio en la comunicación una opción para continuar con su carrera. “Estaba perfilada a periodismo porque me gustaba escribir en principio. Después me di cuenta de la carrera de periodismo en la universidad que tenemos acá en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, y decidí aplicar a periodismo”, explicó.

Como toda periodista, tuvo prácticas en la prensa escrita y radial. A su vez, llegó a ser la productora de Jesús Chuyón Hernández. “El primer compañero que tuve de deportes fue Jesús el Chuyón. Fui su productora de radio en La Afición, en Milenio. Fui productora de ese programa del 2011 hasta el 2018 que quitaron ese programa de La Afición. Uno de los programas creo que más exitosos que tuvo en su momento Guadalajara en tema deportivo”, recordó.

Jesús Hernández fue compañera de Chuyón. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “La verdad es que a ese tipo de personajes o ese tipo de compañeros me refería cuando hablaba de que tuve muy buenos compañeros, que siempre estuvieron como arropándome y que siempre te daban oportunidad. Uno de ellos fue Jesús Hernández, otro César Huerta que en su momento, cuando apenas comenzaba el tema de las plataformas digitales y de los canales de YouTube, ellos fueron también de los pioneros en tener un programa o tener un espacio para hablar del equipo del Guadalajara y a mí me daban oportunidad de hablar del Guadalajara varonil y aparte hablar de Chivas Femenil”.

Michelle Rosas explicó el panorama de la Liga MX Femenil

Michelle cubre el circuito rosa desde que se dio el salto al fútbol profesional y señaló que la actualidad está muy lejos de lo deseado, debido a que no se puede presionar a los clubes de la Liga MX porque en la rama femenil solamente se sostiene un puñado.

“Hoy la regla marca que los 18 equipos de la Liga varonil tienen que tener un equipo de la Liga Femenil. Si tú presionas a un club, no sé qué tanto el club te pueda presionar a ti para decirte, ‘Pues bueno, entonces quito mi equipo porque no tengo el recurso. Me genera más gasto mantener al equipo femenino que adecuarme a todo lo que tú me estás pidiendo para que yo pueda seguir en esta liga’”, analizó.

Sin embargo, considera que hay que exigir que haya un arbitraje igual de profesional. “No sé qué tanto la liga pueda hacer en el arbitraje, pero sí creo que es un tema ya considerable que sí afecta, o sea, porque mucho se dice que en el arbitraje en la Liga Femenil terminan trayendo a los árbitros que van terminando como su carrera de árbitros y es como digamos el laboratorio de experimentos para que ellos agarren experiencia”, explicó.

El arbitraje de la Liga MX Femenil está en el centro de la polémica.

Y añadió: “No tengo nada en contra de la gente que necesita tomar experiencia, porque yo inicié de la misma manera, porque en un lugar alguien me brindó la oportunidad de tener experiencia, pero creo que si es una liga profesional lo mínimo es que el arbitraje también sea igual de profesional”, señaló.

Por último, la Liga MX Femenil atraviesa en este Apertura 2026 otro sistema de competencia y para Michelle Rosas llega en un buen momento. “Los dos grupos no me desagradan, si es para compactar el tema de las distancias. Desde hace mucho tiempo la pregunta habitual a muchos técnicos era cómo veían el calendario, porque hace año y medio, en un mes los equipos tenían siete jornadas. Creo que de entrada ahí era tronar a las jugadoras. Tronabas a las jugadoras y tronabas a la gente, porque también los estadios comenzaron a tener menos gente”, comentó.

Según Rosas, la afición no sufre para ir a ver a la Liga MX Femeni. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, considera que tiene sus obstáculos. “Creo que tiene sus bondades pero también tiene sus desventajas. Tiene sus bondades en el tema de que se acabaron las jornadas dobles o triples, sus bondades en las distancias, sus desventajas porque yo no creo que vaya a cambiar nada competitivamente”, analizó.

Y agregó: “Desventaja en el sentido de que no se le va a dar oportunidad a equipos que históricamente han estado abajo como para que puedan acceder a liguilla. No lo creo, porque ya estamos entrando a la recta final del torneo y siguen estando en los primeros lugares los mismos que estaban anteriormente”.

Michelle Rosas, crítica con el momento que atraviesa Chivas Femenil

Es un hecho que Chivas Femenil no vive su mejor momento y Michelle Rosas señala que falta un buen proyecto deportivo para ir en busca de las mejores mexicanas.

“Hoy por hoy, 2026, Chivas yo creo que está en el sexto o séptimo lugar. O sea, Chivas ya no es de los equipos que figuran entre los primeros cuatro, porque si bien es cierto, creo que la regla de meter extranjeras le afecta un poco al Guadalajara, también eso hace que te obligue a ir a buscar a las mejores mexicanas, pero para tú tener a las mejores mexicanas, tienes que tener el mejor proyecto deportivo que venderle a una mexicana para hacer que se quede en México y no que vaya a buscar otra oportunidad de algún otro equipo o tendrás que ir a buscar méxicoamericanas, porque la regla no te exime de tener méxico-americanas”, cerró Michelle Rosas.