Chivas logró una nueva victoria tras haber superado por 4-2 ante Atlante en el Estadio Akron gracias a un golazo de Efraín Álvarez. Luego de lo sucedido en la Perla Tapatía, el Rebaño Sagrado quedó segundo, pero ante el empate de América frente a Toluca y la victoria de Cruz Azul hubo cambios en la tabla general de posiciones.

Chivas hilvana su tercera victoria al hilo en el Apertura 2026 luego de haber superado a Atlante por 4-2 en el Estadio Akron con un golazo de Efraín Álvarez en el segundo tiempo. Luego de lo sucedido en el Gigante de Zapopan, el Rebaño Sagrado recibió importantes noticias en la tabla general tras el empate del América ante Toluca y la victoria de Cruz Azul contra León.

Los dirigidos por Gabriel Milito demostraron que están encendidos de cara a la recta final del certamen luego de haber superado sin problemas al equipo de Miguel Herrera. Efra mostró su mejor versión en el torneo con un golazo y una asistencia para el doblete de Santiago Sandoval contra Óscar Jiménez.

Por otro lado, tras lo sucedido en el Estadio Akron, la Liga MX cerró el sábado con un empate polémico del América frente a Toluca. A su vez, la jornada se cerró ayer con la victoria de Cruz Azul por 2-1 sobre León en el Estadio Azteca, por lo que la tabla general registró movimientos significativos en los primeros puestos.

Tabla de posiciones de la Liga MX

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y, de esta manera, comienza a pensar cómo cerrar primero o segundo en la tabla general. De momento, el Rebaño Sagrado tiene seguro su lugar en los Cuartos de Final y, por ser segundo, estaría enfrentando a León en la Fiesta Grande, ya que se ubica en la séptima posición.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a León por la jornada 16 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por FOX ONE y FOX+ desde las 20:10 del Centro de México.