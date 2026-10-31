El canterano del Guadalajara selló su doblete para encaminar a la goleada sobre los Potros de Hierro.

Chivas le dio un baile al Atlante en la cancha del Estadio Akron al golearlo, en donde Santiago Sandoval se convirtió en el verdugo de los Potros de Hierro con un doblete que estuvo en suspenso por culpa de un error arbitral, en donde la tecnología validó la diana del Rebaño.

En una serie de pases, Efraín Álvarez recibió el esférico en tres cuartos de cancha y mandó un servicio filtrado y preciso al manchón de penalti, en donde el juvenil rojiblanco se desmarcó y remató de cabeza para mandar la redonda al fondo de las redes.

Sin embargo, el gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar, pero tras ser revisada por el VAR, se observó que Sando salió en posición correcta, por lo que el gol terminó por subir al marcador unos segundos después.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.