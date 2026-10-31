Los delanteros del Guadalajara tratarán de aprovechar este cierre de torneo para afinar la puntería y poder subir peldaños entre los mejores artilleros del futbol mexicano.

Chivas se está preparando para cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2026 y comenzar a enfilarse para llegar con el mejor nivel posible a la Liguilla, en donde ahora se enfrenta al Atlante en la cancha del Estadio Akron, en donde los delanteros del Rebaño tratarán de afinar la puntería.

Hasta el día de hoy, Roberto Alvarado y Ricardo Marín son los mejores romperredes del Guadalajara con cinco goles cada uno en este semestre, por lo que se mantienen lejos de los primeros lugares de la tabla de goleo, misma que encabeza Salomón Rondón del Pachuca con 13 dianas.

Ahora, Gabriel Milito deberá trabajar fuerte para afinar la puntería de sus atacantes, quienes generan muchas ocasiones de gol, pero desperdician la gran mayoría, situación que ha complicado el manejo de partido a los tapatíos durante las jornadas recientes.

Así va la tabla de goleo individual del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.