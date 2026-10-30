El mediocampista del Guadalajara no tuvo inconveniente en señalar cuál es el rubro que impide que el Rebaño sea una potencia en la Liga MX.

Chivas ha tenido un torneo brillante que le ha permitido instalarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones tras 14 jornadas disputadas; sin embargo, aún tiene aspectos a corregir, en donde para Omar Govea, mediocampista rojiblanco, es la diferencia entre ser un buen equipo y una potencia en la Liga MX.

El futbolista del Guadalajara está contento porque cada vez se incrementa la presión sobre la escuadra tapatía; sin embargo, reconoció que si no corrigen en cuanto a la contundencia, no lograrán dar el salto de calidad para ser un equipo top del futbol mexicano.

“Me parece que ha habido mucha exigencia que eso nos encanta en cuanto a resultados y en cuanto a futbol. Me parece que desde hace un año y medio para acá, el equipo ha mostrado un nivel bastante alto y como club, afición, directiva y jugadores, nos tenemos que empezar a acostumbrar a eso.

“Me parece que el equipo tiene una idea clara de juego y no vamos a renunciar a eso porque un equipo se nos tiró atrás (…) Nosotros trabajamos todo tipo de partidos, lo que se nos llegue a presentar. Poco a poco nos hemos convertido en un equipo más sólidos y la contundencia, esa es la diferencia entre un equipo grande y un equipo bueno y es uno de los aspectos que tenemos que mejorar.

“Incluso en las temporadas pasadas también generábamos mucho, terminábamos ganando porque generábamos bastante. Seguimos generando mucho, pero la diferencia de un equipo top, que es al nivel al que queremos llegar, es es tener una y hacer gol, tener dos y hacer gol.

“Sobre todo en una instancia como Liguilla, en donde a lo mejor no generas lo que generaste en el torneo porque los partidos se estudian un poco más, son más cerrados, se juega con menos riesgos, pero esa es la diferencia y es algo que tenemos que llevar de la mano con la solidez defensiva“, declaró el mediocampista a Chivas TV.

¿Quiénes serán los últimos rivales de Chivas en el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 15 Atlante Estadio Akron 14 16 Club León Nou Camp 6 17 Cruz Azul Estadio Akron 2

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.