El exdirectivo del Guadalajara no confía en el proyecto de Gabriel Milito en este semestre debido a la falta de poderío a la ofensiva.

Chivas ha tenido un Apertura 2026 lleno de irregularidad; sin embargo, se mantiene entre los mejores equipos de toda la Liga MX y con amplias probabilidades de terminar en primer lugar de la tabla de posiciones, contienda que disputa con América y Cruz Azul.

Sin embargo, hay especialistas como Francisco Gabriel de Anda, que consideran que el Rebaño no tiene los argumentos futbolísticos para levantar el trofeo de campeón en este semestre, principalmente por la falta de contundencia que ha registrado el Guadalajara desde la salida de Armando González.

“Los que entren a la Liguilla están para campeones, pero hay equipos que ganan porque convencen, porque son mejores que los demás y hay equipos que sorprenden, como los que entran de Repechaje y son campeones. Pero en el caso de Chivas le falta empaque. No veo a este equipo con la contundencia que se requiere, sí con el arquero que atraviesa un gran momento. No lo veo sólido en defensa a pesar de sus números.

“Una cosa es el trámite del torneo y otra cosa es cómo llegas a la Liguilla. ¿Quién llega mejor a la Liguilla? Puede sorprender alguien. Puede ser el León, el Atlas o el Toluca, que no es el mejor para la Liguilla y Chivas tampoco. Yo lo veo hoy, por debajo de Cruz Azul, Toluca, América e inclusive de Monterrey“, declaró el exdirectivo rojiblanco en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Chivas tiene posibilidades de ser campeón en este Apertura 2026? ¿Chivas tiene posibilidades de ser campeón en este Apertura 2026? Sí, tenemos todo para ser campeones No sé, el equipo ha sido irregular No, todavía no estamos listos Ya votaron 2 hinchas

¿Quiénes serán los últimos rivales de Chivas en el Apertura 2026?