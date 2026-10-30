Después de varias semanas de incertidumbre sobre su papel dentro del Olympiacos, parece que la suerte finalmente comienza a sonreírle a Armando González. El delantero mexicano recibió la oportunidad de ser titular en el más reciente partido de Liga de su equipo y, aunque no consiguió marcar, tuvo una participación importante en el funcionamiento colectivo que permitió conseguir una contundente victoria de 5-0. Ahora, la Hormiga buscará aprovechar este buen momento para seguir ganándose la confianza de Imanol Alguacil y consolidarse como una de las principales opciones ofensivas del conjunto griego.

La próxima oportunidad para el exdelantero de Chivas llegará este sábado 31 de octubre de 2026, cuando Olympiacos visite al Kifisia en un partido correspondiente a la Jornada 9 de la Superliga de Grecia. El encuentro se disputará en el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados mexicanos podrán seguir nuevamente la actividad de la Hormiga durante la mañana del sábado, siempre que el entrenador español decida darle minutos.

Armando González ha brillado en los últimos partidos del Olympiacos.

Lo interesante es que Armando González llega a este compromiso después de recibir descanso durante el partido de Copa de Grecia contra el GS Marko, encuentro para el que no fue convocado. Aunque inicialmente su ausencia pudo generar algunas dudas, todo apunta a que Imanol Alguacil decidió reservarlo para compromisos de mayor exigencia, especialmente considerando que el delantero ha tenido buenas actuaciones tanto en la Liga como en la Europa League. De hecho, la Hormiga viene de convertirse en el héroe del Olympiacos contra el Sparta Praga, cuando anotó el gol que le dio la victoria a su equipo en la competición europea.

Su último partido oficial fue precisamente la goleada de Olympiacos por 5-0 sobre Kalamata FC, disputada el domingo 25 de octubre. Después de marcar contra Sparta Praga, Alguacil decidió darle la titularidad al mexicano, quien permaneció 60 minutos dentro del terreno de juego antes de ser sustituido por Marius Mouandilmadji. Durante ese tiempo, Armando González realizó tres remates e intentó hacerse presente en el marcador, aunque en esta ocasión no consiguió convertir. A pesar de ello, mostró entrega y participación constante en el ataque, contribuyendo al funcionamiento colectivo del equipo.

Ahora, la gran incógnita será si Imanol Alguacil continuará rotando a sus delanteros o si finalmente decidirá darle continuidad a Armando González como titular. Y es que, aunque no consiguió anotar frente al Kalamata, la Hormiga presume más goles que Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji juntos, una diferencia que debería jugar a su favor en la competencia interna. Además, el mexicano ha demostrado que su aportación va más allá de las anotaciones, pues su movilidad, presión y participación en las jugadas ofensivas ayudan a que Olympiacos tenga un mejor funcionamiento cuando está dentro de la cancha.

Armando González podría ser el delantero titular de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre

El buen momento de Armando González también podría abrirle una oportunidad importante con la Selección Mexicana, especialmente porque la lesión de Raúl Jiménez lo dejaría fuera de la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre. Esto provocaría que la competencia por la titularidad en el ataque del Tri quede completamente abierta y, por su rendimiento reciente, la Hormiga parece llegar en mejores condiciones que Santiago Giménez y Germán Berterame. Sin embargo, al exjugador de Chivas todavía le falta demostrar su capacidad goleadora con la Selección Mayor, por lo que los próximos encuentros podrían ser fundamentales para consolidarse como la principal alternativa al Lobo Mexicano de cara a las siguientes convocatorias.