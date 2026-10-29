Javier Hernández es, sin duda, uno de los futbolistas más exitosos que han surgido de las fuerzas básicas de Chivas, pues consiguió construir una carrera internacional que lo llevó a equipos como Manchester United y Real Madrid. Sin embargo, su segunda etapa con el Guadalajara terminó siendo mucho más decepcionante de lo esperado, tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por las polémicas que protagonizó fuera de ella. Incluso después de abandonar al Rebaño Sagrado, Chicharito expresó su inconformidad con el trato que aseguró haber recibido por parte de la directiva rojiblanca, dejando claro que su despedida no ocurrió en los mejores términos.

Ahora, el delantero mexicano se prepara para comenzar una nueva aventura en Estados Unidos, donde se incorporará al Atlético Dallas, equipo que participará en la USL Championship, considerada la segunda categoría del fútbol estadounidense. Sin embargo, mientras espera su regreso a las canchas, Chicharito sorprendió con un video en el que aparentemente busca una oportunidad profesional fuera del fútbol. Y es que el exjugador del Guadalajara decidió demostrar que también podría tener talento para una disciplina completamente diferente, aunque todo se trató de una divertida broma.

Aprovechando la cercanía del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en Austin, Texas, Javier Hernández publicó un video humorístico en el que se postuló para convertirse en piloto de Fórmula 1. El delantero realizó una especie de presentación profesional en la que enumeró sus habilidades al volante y explicó por qué la escudería Red Bull debería considerar contratarlo. Por supuesto, todo fue planteado en tono de comedia, aunque Chicharito mantuvo una actitud completamente seria para hacer todavía más graciosa su peculiar candidatura.

Entre los argumentos que presentó, Hernández aseguró que está acostumbrado a manejar bajo presión porque ha conducido con su mamá como copiloto, una experiencia con la que muchos mexicanos seguramente podrán identificarse. Además, presumió su capacidad para esquivar los baches de las calles de México, algo que, según su divertida lógica, podría servirle para evitar obstáculos en las pistas. Por si fuera poco, también ofreció llevar su propio automóvil a las carreras, todo mientras hablaba con absoluta seriedad, convirtiendo el video en una de sus ocurrencias más particulares.

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Pero dejando de lado las bromas, lo cierto es que Chicharito tiene un reto deportivo bastante importante por delante, pues está previsto que debute con Atlético Dallas durante 2027, después de pasar aproximadamente un año sin actividad oficial. El delantero llegará como uno de los principales referentes del nuevo proyecto, por lo que tendrá la responsabilidad de responder a las expectativas de sus aficionados y demostrar que todavía puede marcar diferencias dentro de la cancha. Su rendimiento durante esta nueva etapa podría ser determinante para definir los siguientes pasos de su carrera, especialmente considerando que se encuentra en la recta final de su trayectoria profesional.

¿Qué pasó con Javier Hernández luego de su salida de Chivas?

La despedida de Javier Hernández del Guadalajara difícilmente pudo haber sido más amarga, pues en su último partido como rojiblanco falló un penal que pudo significar el pase a las semifinales del Apertura 2025. Después de aquella eliminación y de su salida del club, Chicharito dejó claro que todavía no tenía intenciones de retirarse, aunque pasaron varios meses antes de que anunciara su incorporación al Atlético Dallas. Durante ese periodo también participó como comentarista durante el Mundial 2026, manteniéndose vinculado al fútbol mientras esperaba una nueva oportunidad para continuar su carrera como jugador profesional.