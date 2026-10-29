Chivas parece tener uno de los vestidores más unidos del fútbol mexicano, algo que resulta especialmente interesante por tratarse de un equipo conformado exclusivamente por futbolistas mexicanos. Sin embargo, más allá de compartir raíces y costumbres, desde la llegada de Gabriel Milito se ha percibido un ambiente de mayor unión dentro del plantel, incluso entre jugadores que han protagonizado discusiones durante los partidos. Un ejemplo reciente fue el intercambio de palabras entre Fernando González y Diego Campillo, quienes posteriormente aparecieron juntos y sonrientes en una fotografía compartida por el club, dejando atrás cualquier especulación sobre un posible conflicto.

Parte de esta buena convivencia también se refleja en las actividades que el Guadalajara organiza fuera de las canchas, donde los futbolistas tienen la oportunidad de convivir y fortalecer sus relaciones. Una de las tradiciones más esperadas por los aficionados es el famoso Chivasween, la fiesta de disfraces de Halloween del Rebaño Sagrado, en la que los jugadores suelen demostrar su creatividad con atuendos de todo tipo. Año con año, esta celebración deja momentos divertidos que terminan circulando entre los seguidores rojiblancos durante mucho tiempo.

Sin embargo, hace apenas unas semanas existían dudas sobre si el Guadalajara realizaría esta celebración, pues el equipo atravesaba una racha de cuatro partidos consecutivos sin conseguir una victoria y buena parte de la afición consideraba que no era el mejor momento para organizar una fiesta, o al menos para presumirla en redes sociales. Afortunadamente, después de los triunfos contra Necaxa y Monterrey, Chivas finalmente decidió celebrar su tradicional Halloween, compartiendo un video que volvió a provocar risas entre los aficionados.

Uno de los detalles que más alegría provocó fue ver nuevamente a José Castillo, quien apareció al inicio del video luciendo un disfraz de faraón, especialmente porque el defensor se encuentra cerca de regresar a las canchas después de una larga lesión. Pero no fue el único que llamó la atención, pues Daniel Aguirre decidió convertirse en Frozono, popular personaje de Los Increíbles, mientras que Hugo Camberos sorprendió vestido de porrista y Ricardo Marín apareció caracterizado como el Profesor Jirafales, siendo estos solamente algunos de los divertidos disfraces con los que los jugadores rojiblancos demostraron su creatividad.

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Ahora, después de disfrutar de esta celebración y recuperar la confianza con dos victorias consecutivas, el Guadalajara deberá concentrarse nuevamente en lo deportivo para terminar su preparación rumbo al encuentro contra Atlante. Los Potros de Hierro llegan como uno de los rivales más accesibles sobre el papel, por lo que Chivas tendrá una excelente oportunidad para conseguir su tercer triunfo consecutivo, aunque Gabriel Milito sabe que no puede permitir excesos de confianza. Una nueva victoria sería fundamental para mantener el buen ambiente dentro del vestidor y comenzar a cerrar de la mejor manera la fase regular del Apertura 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas contra el Atlante en la Jornada 15 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Atlante se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como parte de la Jornada 15 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse mediante Amazon Prime Video, plataforma encargada de transmitir los partidos del Guadalajara como local. Para el Rebaño Sagrado será una oportunidad importante de sumar tres puntos frente a su afición y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Tabla General antes de la Liguilla, además de recuperar confianza con justo antes de la Liguilla.