El mercado de fichajes de verano posterior al Mundial 2026 fue especialmente intenso en el fútbol internacional y Chivas no fue la excepción. Aunque Armando González fue el único futbolista rojiblanco que consiguió dar el salto a Europa, otros jugadores importantes del Guadalajara también despertaron el interés de clubes del Viejo Continente. Entre ellos estuvieron Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Rangel, quienes fueron relacionados con posibles transferencias, aunque ninguna de esas operaciones terminó concretándose antes del cierre del mercado.

Sin embargo, el caso de Raúl Rangel podría tener un desenlace diferente durante los próximos meses, pues el propio Tala habría decidido no marcharse a Europa si una oferta llegaba demasiado cerca del cierre del mercado. La razón era bastante comprensible: una transferencia de último momento habría dejado al Guadalajara con muy poco margen para encontrar a un sustituto de garantías. Por eso, el guardameta habría preferido mantenerse en Chivas antes que provocar un problema importante para el equipo, aunque eso significara dejar pasar una posible oportunidad de jugar en el extranjero.

Raúl Rangel interesaba en Croacia.

Lo interesante es que aquella decisión no parece haber afectado su rendimiento, pues Raúl Rangel continúa demostrando que es uno de los mejores porteros de la Liga MX. Sus actuaciones recientes contra Necaxa y Monterrey fueron una muestra de su enorme nivel, con intervenciones fundamentales para que el Rebaño Sagrado consiguiera resultados positivos. Por eso, aunque no existen nuevas ofertas confirmadas, sería lógico que los clubes europeos que lo siguieron durante el verano mantuvieran su interés, especialmente considerando la regularidad que ha mostrado bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, habrá que estar atentos a lo que suceda con el futuro del Tala, especialmente porque también podría tener una oportunidad importante de mostrarse con la Selección Mexicana. Una buena actuación durante los partidos de la Fecha FIFA de noviembre podría aumentar todavía más su exposición internacional y despertar nuevamente el interés de equipos europeos. Sin embargo, cualquier posible transferencia dependerá de que llegue una propuesta concreta y de que las condiciones económicas y deportivas resulten atractivas tanto para Rangel como para Chivas.

Por supuesto, una eventual salida del guardameta también obligaría al Guadalajara a tomar decisiones importantes en su portería. Las alternativas más inmediatas dentro del plantel serían Óscar Whalley y Sebastián Liceaga, quienes podrían competir por la titularidad si el Tala finalmente consigue marcharse. No obstante, reemplazar a un futbolista con la seguridad, personalidad y regularidad de Rangel no sería una tarea sencilla, especialmente porque se ha convertido en una pieza fundamental del esquema rojiblanco. Por eso, la directiva tendría que valorar cuidadosamente cualquier propuesta antes de permitir su salida.

¿Cuánto vale la carta de Raúl Rangel de cara al mercado de invierno?

De acuerdo con la actualización de julio de Transfermarkt, Raúl Rangel tiene un valor de mercado estimado en 8 millones de euros, una cifra que refleja su gran rendimiento, su edad relativamente joven para un guardameta y sus condiciones físicas, incluida su estatura. Sin embargo, esta valoración no necesariamente representa el precio que Chivas estaría dispuesto a aceptar por su transferencia, pues el Tala tiene contrato con el Guadalajara hasta 2028. Esto le daría a la directiva rojiblanca un margen importante para negociar y posiblemente exigir una cantidad superior, especialmente si varios equipos europeos muestran interés durante el mercado de invierno.