Chivas se alista de la mejor manera para jugar ante Tijuana. En medio de este contexto, destapan que Raúl Rangel quiere jugar en Europa, pero busca que sea bajo sus términos para no generarle un problema al Guadalajara.

Esta mañana todo Chivas se sorprendió con la posibilidad de que Raúl Rangel pueda salir en este mismo mercado de pases cuando se acabe la venta de Armando González. En medio de este contexto, César Merlo confirmó que es concreto el interés de Dinamo Zagreb por el Tala, pero que no hay oferta. Sin embargo, el periodista argentino confirmó que el portero quiere jugar en Europa, aunque no quiere complicar al Rebaño Sagrado con una propuesta a pocos días del cierre del mercado de pases.

Uno de los jugadores del Rebaño Sagrado que se destacó de la mejor manera en la Copa del Mundo 2026 fue sin duda el Tala. El guardameta rojiblanco fue clave para evitar que caiga su portería ante Corea del Sur, mientras que contra Ecuador se lució en más de una ocasión para alcanzar los octavos de final.

Tras lo vivido en el Mundial 2026 y en medio de la salida de Armando González, desde Europa señalan que Dinamo Zagreb estaría detrás de Raúl Rangel. Sin embargo, César Merlo confirmó, al igual que César Huerta, que no hay oferta en las oficinas de Chivas, pero que el Tala tiene ganas de dar el salto a Europa. A su vez, señaló que no quiere incomodar al Guadalajara con una propuesta de último momento.

Raúl Rangel quiere ser campeón en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El Tala ve con buenos ojos irse a Europa, pero también sueña con ser campeón con las Chivas. El Tala Rangel, si viene una oferta a Europa, no quiere complicar a Chivas. ¿Qué quiere decir? Que si supongamos llega un club europeo faltando 3 días para que cierre el mercado de pases en Europa, el Tala Rangel no tiene la voluntad de irse sobre el cierre”, resaltó el reconocido periodista argentino.

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Y agregó: “Entiende que le va a dar a Chivas poquísimo tiempo de conseguir un reemplazo del que, sin lugar a dudas para mí, es el mejor arquero de la Liga MX. Quiere ir a Europa, pero también no le molesta quedarse en Chivas para nada porque quiere quedarse campeón, y si aparece algo de Europa, tiene que ser en plazos que le permitan a Chivas traer un reemplazo”.

César Merlo afirmó que es falso el interés por Brian Gutiérrez

En el mismo reporte, César Merlo confirmó que el interés de Red Bull por Brian Gutiérrez es falso. “Hoy se habló de que el representante de Brian Gutiérrez estuvo reunido con el jugador ante una posible oferta del New York Red Bull de la MLS o de cualquier otro club del grupo Red Bull. Yo voy a decir que esta situación es completamente falsa (…) No va a ir a jugar a la liga de Estados Unidos, viene de ahí. Por ahora, no hay ofertas concretas por Brian Gutiérrez”, reportó.