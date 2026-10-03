Todos los detalles del siguiente partido del Rebaño Femenil en el Estadio Akron contra las Bravas, en duelo de Liguilla adelantada.

Chivas Femenil tendrá que encarar otra prueba difícil en el Apertura 2026 cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al FC Juárez como parte de las hostilidades de la jornada 10 del Circuito Rosa, en donde las fronterizas apuntan a exigir al máximo a las rojiblancas.

Es cierto que el Guadalajara se encuentra en el segundo lugar del Grupo 2 con 18 puntos, detrás de América que ya tiene 25; sin embargo, las Bravas están en tercer lugar del sector 1 con 21 puntos, por lo que se mantienen como uno de los mejores clubes de toda la Liga.

El chiverío femenil no gana en el Estadio Akron desde el 16 de agosto cuando derrotaron 3-1 al Atlético de San Luis, en donde posteriormente perdieron contra Pumas y Rayadas, por lo que la consigna será sumar de a tres en un duelo de Liguilla adelantada.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Bravas de Juárez?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local será el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Estadio Akron contra las fronterizas, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Bravas de Juárez?

El partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 entre rojiblancas y fronterizas será transmitido por la señal de Amazon Prime, además de Fox en Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.