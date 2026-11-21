Chivas se reporta listo pata disputar la jornada 17 del Apertura 2026 con la consigna de demostrar su mejor versión futbolística cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al Cruz Azul, en un duelo en el que se jugarán el liderato de la Liga MX, compromiso que el entrenador de La Máquina, Joel Huiqui, toma con mucha cautela.

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El entrenador de la escuadra celeste se deshizo en elogios por el Guadalajara, asegurando que es un equipo que los va a exigir al máximo, siendo un ensayo de lo que deberán enfrentar en la Liguilla del futbol mexicano, por lo que consideró que será una prueba complicada para los cementeros.

"Si todo va avanzando como lo esperamos y creo que ellos tienen un gran plantel en donde pueden competirle a cualquiera y lo han demostrado en todo el torneo, obviamente. Y seguramente más adelante lo enfrentaremos. Para mí, es un partido que nos prepara para la Liguilla, es un partido que nos va a medir un poco en dónde estamos y cómo nos podemos posicionar. Va a ser una buena prueba para nosotros", declaró en conferencia de prensa.

Hegemonía de Cruz Azul sobre Chivas

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Guadalajara de cara al Apertura 2025, rojiblancos y celestes se han enfrentado en seis ocasiones , de las cuales el Rebaño Sagrado no ha podido ganar ninguna, registrando dos empates y cuatro derrotas, razones por las que Cruz Azul ha eliminado a Chivas en Cuartos de Final de aquel primer torneo del argentino y en Semifinales del Clausura 2026.

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TORNEO RESULTADO INSTANCIA Apertura 2025 Chivas 1-2 Cruz Azul Fase Regular Apertura 2025 Chivas 0-0 Cruz Azul Cuartos de Final - Ida Apertura 2025 Cruz Azul 3-2 Chivas

Cuartos de Final - Vuelta Clausura 2026 Cruz Azul 2-1 Chivas Fase Regular

Clausura 2026 Cruz Azul 2-2 Chivas

Semifinal - Ida Clausura 2026 Chivas 1-2 Cruz Azul Semifinal - Vuelta

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.