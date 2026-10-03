Rafael Márquez tomó con seriedad el Clásico de la Concacaf, por lo que mandó de inicio a cinco de los jugadores de Chivas.

Rafael Márquez continúa dando sus primeros pasos como entrenador de la Selección Mexicana después de registrar dos empates contra Colombia y Perú, por lo que tomó con mayor seriedad el partido frente a Estados Unidos, en donde decidió mandar de inicio a cinco jugadores de Chivas en el Clásico de la Concacaf.

El Tricolor arrancó el partido con fiereza, buscando la portería rival, en donde poco a poco los jugadores del Guadalajara trataron de aprovechar sus sociedades para ofender a la escuadra de las Barras y las Estrellas, poniéndolos en aprietos durante casi media hora de juego, cuando comenzó a complicarse el partido.

Raúl Rangel

Raúl Rangel vivió una noche complicada, ya que fue el responsable del primer gol de Estados Unidos, ya que después de una brillante jugada por la banda izquierda, en donde atacó mal una pelota, dejando un rebote en el área chica que Julian Hall aprovechó y mandó a guardar.

Diego Campillo

Diego Campillo también fue titular, en donde arrancó el partido con mucho nerviosismo, cometiendo algunas equivocaciones en los recorridos y hasta en los pases; sin embargo, poco a poco fue ganando confianza y comenzó a demostrar su calidad para defender y darle salida al equipo nacional.

Luis Romo

Luis Romo fue de inicio en el duelo contra el conjunto de las Barras y las Estrellas, en donde comenzó dominando el centro del campo, lanzando pases para impulsar los ataques mexicanos e inclusive falló una jugada importante que orquestó Santiago Sandoval.

Roberto Alvarado

Piojo Alvarado volvió a demostrar que es un futbolista todo terreno y sobre todo, inteligente, siendo el principal generador de juego ofensivo del Tricolor, demostrando su talento con pases al espacio, en donde Santi Giménez desperdició la más importante tras abanicar con la pierna derecha.

Santiago Sandoval

Santiago Sandoval se ganó la confianza de Rafael Márquez y dio destellos de su talento, atacando los espacios y quitándose de encima a los defensores estadounidenses, aunque sin poder ser determinante para la causa rojiblanca.

Hugo Camberos

Hugo Camberos arrancó como suplente.