La directiva de Chivas se encuentra completamente concentrada en la posible salida de Armando González del club, luego de que Olympiacos intensificara las negociaciones para convencer tanto al jugador como al Guadalajara de concretar su traspaso. Sin embargo, todo parece indicar que La Hormiga no sería el único futbolista rojiblanco que podría hacer las maletas rumbo a Europa, pues ahora otro de los referentes del equipo estaría despertando interés en el Viejo Continente.

Y es que mientras la directiva trabaja para definir el futuro de su delantero, este miércoles surgieron reportes que colocan a Raúl Rangel en la mira de un importante club europeo. La posible salida del Tala sería otro duro golpe para el Guadalajara, especialmente porque se trata del arquero titular y de uno de los jugadores más importantes dentro del sistema de Gabriel Milito.

El periodista especializado en el mercado de fichajes europeo, Matteo Moretto, reveló que Dinamo Zagreb de Croacia está interesado en Raúl Rangel. Por ahora no han trascendido mayores detalles sobre el acercamiento, por lo que todavía no se sabe si el conjunto croata ya presentó una oferta formal ante Chivas o si simplemente comenzó a seguir de cerca al guardameta rojiblanco antes de tomar una decisión.

Cabe recordar que antes del Mundial, Rangel ya había recibido interés del FC Copenhague, aunque aquella operación no llegó a concretarse porque la propuesta económica no convenció al Guadalajara. Chivas pretendía recibir los 6 millones de dólares establecidos en la cláusula de rescisión del Tala, cantidad que el conjunto danés no estuvo dispuesto a pagar. Ahora habrá que esperar para saber si Dinamo Zagreb tiene una postura diferente y está dispuesto a realizar una inversión de ese tamaño.

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Esta situación podría complicar todavía más el panorama del Guadalajara de cara al Apertura 2026, pues el equipo podría perder en el mismo mercado tanto a su principal referente ofensivo como a su portero titular. Y si bien Óscar Whalley demostró durante la Liguilla del torneo pasado que puede responder cuando recibe la oportunidad, es evidente que Chivas no tiene en este momento otro guardameta mexicano con las mismas condiciones que Rangel, especialmente por su extraordinario juego con los pies.

¿Qué ventaja puede tener para Raúl Rangel jugar en el Dinamo Zagreb de Croacia?

En lo deportivo, la posibilidad de llegar al Dinamo Zagreb podría ser muy atractiva para Raúl Rangel. La liga croata no tiene el mismo nivel que las principales competencias europeas, pero el conjunto de Zagreb es uno de los clubes más importantes de su país y suele tener presencia en la Champions League. De hecho, actualmente se encuentra disputando la última ronda de clasificación para el máximo torneo de clubes de Europa, por lo que si consigue avanzar, el Tala tendría la oportunidad de competir frente a algunos de los mejores equipos del mundo y continuar su desarrollo en un escenario de máxima exigencia.