En Chivas todo el mundo está atento a cada movimiento de Armando González. Mientras se espera la última noticia sobre su futuro, un insider del Guadalajara reveló qué cifra esperan en las oficinas de Verde Valle de parte de Olympiacos.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Tijuana, mientras que se habla de la inminente salida de Armando González a Grecia. En medio de este contexto, Diego Ivey, insider del Guadalajara, señaló que la directiva rojiblanca espera que llegue una oferta cercana a los 12 millones de dólares más variables.

Desde diferentes medios griegos se habló mucho de que el conjunto helénico envió una tercera oferta por más de 10 millones de dólares por el 90% de su ficha. A su vez, resaltan que la directiva rojiblanca habría aceptado la propuesta, pero diferentes periodistas que cubren el día a día del Rebaño Sagrado señalaron que no era así.

Este martes parece que se viven horas clave debido a que Chivas y Olympiacos aún negocian la venta de Armando González. En medio de los rumores, Diego Ivey, periodista de ESPN, señaló que el Guadalajara espera una oferta cercana a los doce millones de dólares más variables.

Armando González busca jugar en Grecia. (Foto: IMAGO7)

“El representante de Armando González sigue dialogando con el conjunto griego y están analizando cuál será la siguiente cifra. Lo que nos han comentado que tanto de Chivas como de ellos esperan una cifra alrededor de 12 millones más variables y de esta manera las negociaciones sean positivas”, informó el insider rojiblanco.

Y agregó: “Le ha dicho al representante así (pulgar arriba) en cuanto a números, salarios y tiempo. Solamente ahora está en manos de Chivas y Olympiacos para que se concrete esta situación. La familia de Armando González es futbolera y lo ha guiado, por eso cero indisciplinas, y le han dicho que es la oportunidad de oro”.

Armando González quiere salir a Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Armando González le comunicó a la directiva que quiere ahora dar el salto a Europa. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.