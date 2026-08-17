Olympiacos no se rinde por Armando González y sigue presionando para ficharlo en este mercado de pases. Tras la victoria ante Santos Laguna, desde Grecia afirman que el Guadalajara habría aceptado la tercer oferta que recibió por Hormiga González.

En el mundo Chivas todos siguen de cerca qué sucede con el futuro de Armando González, debido a que Olympiacos lo quiere fichar para la temporada 2026-2027. En medio de este contexto, desde Grecia confirman que el conjunto helénico habría enviado una tercera oferta por Hormiga y afirman que hay acuerdo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se puso firme con sus pretensiones y espera que la salida del canterano de 23 años se haga a su gusto. Según lo informado por diferentes insiders rojiblancos, la directiva se plantó en los 15 millones de dólares que se exigen para ejecutar la cláusula de rescisión.

De momento se sabe muy bien que Chivas decidió rechazar las dos primeras propuestas de Olympiacos por Armando González. Sin embargo, el conjunto helénico no se habría rendido debido a que decidió enviar una tercera oferta, en la que se cambian las condiciones de compra por la carta de Hormiga.

Olympiacos envió tercer oferta por Armando González. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Niko Kotsis en Sport24.gr, el Guadalajara habría aceptado vender a Hormiga por 8,5 millones de euros más 2 millones en variable a cumplir. En el acuerdo se detalla que el Rebaño Sagrado queda con el 10% de la carta para una eventual futura venta.

Encuesta ¿Hizo bien Chivas en aceptar esta oferta por Armando González? ¿Hizo bien Chivas en aceptar esta oferta por Armando González? Sí No Ya votaron 201 hinchas

¿Cuáles fueron las 2 primeras propuestas de Olympiacos por Armando González?

El sábado se dio a conocer que Chivas recibió una oferta cercana a los seis millones de dólares, mientras que la segunda fue de 10 millones de dólares por el 80% de la carta de Armando González. Diferentes insiders habían afirmado que el Rebaño Sagrado exigía los 15 millones de dólares para dejar salir a Hormiga en este mercado de pases.

Armando González quiere salir a Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Armando González le comunicó a la directiva que quiere ahora dar el salto a Europa. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.