Chivas sabe muy bien que Olympiacos está muy interesado en Armando González. En medio de este contexto, el Guadalajara dio una respuesta a la segunda oferta del conjunto griego.

Una de las noticias del fin de semana en el mundo Chivas es el claro interés de Olympiacos de Grecia por Armando González. En las últimas horas se supo que el conjunto griego no sólo envió una segunda oferta por Hormiga, sino que además tuvo una respuesta del Guadalajara: insuficiente.

La situación que vive el Rebaño Sagrado con su atacante es muy apremiante debido a que faltan poco menos de dos semanas para que cierre el mercado de pases y conseguir un atacante de sus características que rinda será complicado. A su vez, es un hecho que si van por un delantero de la Liga MX le subirán el precio.

Ante esta situación, Chivas habría decidido plantarse ante Olympiacos y pidió los 15 millones de euros de su cláusula de salida, según lo reportado por Jesús Bernal, José María Garrido y César Huerta. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el equipo griego habría mejorado la oferta, pero reportan que fue rechazada.

Armando González es buscado por Olymmpiacos. (Foto: IMAGO7)

Según lo reportado por Sport24, el equipo helénico estaría dispuesto a desembolsar casi 10 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del atacante. Sin embargo, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que el Guadalajara volvió a rechazar la propuesta y se plantó en la cláusula de rescisión de contrato.

Armando González quiere salir a Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Armando González le comunicó a la directiva que quiere ahora dar el salto a Europa. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.

Encuesta ¿Hace bien Chivas en cuidar los intereses propios sobre los futbolísticos de Armando González? ¿Hace bien Chivas en cuidar los intereses propios sobre los futbolísticos de Armando González? Sí, primero Chivas después el resto. No. Hormiga merece cumplir su sueño. Ya votaron 92 hinchas

Gabriel Milito confirmó que Chivas no sale al mercado

Ante la eventual salida de Armando González, Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que el Guadalajara ya cerró su plantilla y que no salen de nuevo al mercado de pases. “Si se concreta es porque el jugador la aceptó y yo, con mucha felicidad voy a acompañar esa decisión. Y en caso de que tenga que salir, el plantel está cerrado. Se vaya quien se vaya, no necesitamos más jugadores. Considero que tenemos un muy buen plantel, considero que el club ha hecho muy buen trabajo durante los tres mercados que estamos juntos”, declaró el argentino post victoria ante Santos Laguna.