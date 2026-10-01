La Comandante está cada día más y más olvidada dentro del Guadalajara, en donde no han dado avances sobre una posible renovación.

Las personas conectan más fácilmente con cualquier equipo de futbol cuando encuentran referentes, quienes por sus grandes condiciones y hazañas terminan convirtiéndose en leyendas que quedan eternamente en la memoria de la gente.

En los casi 10 años que tiene Chivas Femenil de existencia, pocas jugadoras se han logrado convertir en referentes inamovibles en la historia del club; sin embargo, hay una que podría estar viviendo de una manera muy gris sus últimos momentos como futbolista del Rebaño y hablamos de Carolina Jaramillo.

Desde hace varios torneos se ha mencionado que existiría inconformidad de la Comandante por los manejos que hay dentro del Guadalajara, por lo que en cada mercado de fichajes se incrementan los rumores de una potencial salida de la escuadra tapatía, en donde en el verano pasado se incrementaron tras algunos posteos de la propia futbolista en sus redes sociales.

Sin embargo, la realidad es que Carolina Jaramillo estaría viviendo sus últimos meses de contrato con el Guadalajara, en donde el club no ha informado nada al respecto de haber alcanzado un acuerdo de renovación con la talentosa y legendaria mediocampista rojiblanca.

Lo peor de todo es que este Apertura 2026 está siendo una pesadilla para la Comandante, ya que su participación con Antonio Contreras ha sido cada vez más escasa y lo peor de todo, es que la ha colocado como segunda contención, alejándola más de la portería rival, por lo que evidentemente su producción ha ido a la baja.

Después de nueve jornadas disputadas en el semestre, la mediocampista ha participado en los nueve partidos, aunque solo en siete de titular, sumando 646 minutos, en donde no ha registrado ni un gol en el torneo.

Caro Jaramillo ha sido pretendida por Toluca

Conscientes de la calidad e inteligencia que tiene Carolina Jaramillo, algunos clubes estarían interesados en hacerse de sus servicios, en donde el Toluca es uno de los que más habría insistido en contratarle desde hace varios mercados de fichajes, por lo que en caso de que se confirme que queda libre al término de este semestre, su futuro podría estar en la escuadra escarlata.

Inclusive, hace unas semanas, la futbolista fue captada en las gradas del Estadio Nemesio Diez en un partido de las Diablas Rojas, en donde mucha gente lo atribuyó a la cercanía que tiene con la exrojiblanca Karla Martínez, aunque todo quedó en especulación.

¿Por qué Caro Jaramillo es una leyenda de Chivas Femenil?

Desde su llegada al Guadalajara en el Apertura 2020, la Comandante asumió el rol de mariscal de campo en el Rebaño Sagrado, creando una dupla de ensueño con Licha Cervantes, por lo que son las dos jugadoras con más goles en la historia de la institución, en donde Jaramillo presume 58 dianas con el chiverío, siendo la segunda máxima artillera del club, además de registrar, hasta ahora, 116 asistencias en la institución tapatía.

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¿Chivas Femenil debería renovar a Caro Jaramillo?

Es evidente que nadie está por encima del club y que una institución como Chivas Femenil requiere de que las futbolistas estén en el máximo nivel futbolístico posible, por lo que es un motivo de debate el definir si Caro Jaramillo debe ser renovada en el Rebaño; sin embargo, en caso de que se concrete su salida, es NECESARIO que se le rinda el homenaje que merece una futbolista de su calidad, historia y carácter que ha defendido con orgullo los colores rojo y blanco dentro y fuera de la cancha.