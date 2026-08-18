Uno de los jugadores que todo Chivas esperaba saber sobre el futuro de Armando González. En medio de este contexto, Hormiga reportó en Verde Valle y la afición lo recibió como héroe.

El Guadalajara sabe muy bien que se puede dar la salida de Armando González en las próximas horas debido a que el interés de Olympiacos es muy fuerte. En medio de este contexto, la Hormiga reportó en Verde Valle como si fuera un héroe ya que varios aficionados se acercaron a recibir una última firma del canterano de 23 años.

Queda claro que el Rebaño Sagrado quiere una oferta cercana a la cláusula de rescisión. Sin embargo, desde Grecia afirman que hubo una tercera oferta aceptada por la directiva rojiblanca cercana a los 10 millones de dólares por el 90%.

En medio de este contexto, Chivas ya se prepara para enfrentar a Tijuana por la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga MX. Por esta razón, tras la victoria ante Santos Laguna y el día de descanso, los jugadores reportaron en Verde Valle para llegar de la mejor manera al duelo que se realizará en el Estadio Akron.

Armando González reportó en Verde Valle. (Foto: IMAGO7)

Uno de los primeros futbolistas en reportar en las instalaciones del Guadalajara fue el propio Armando González, quien llegó manejando su carro. En la puerta de Verde Valle cientos de aficionados se acercaron a recibir a la Hormiga por una firma y todo indica que de momento no hay acuerdo porque de haberlo no hubiera trabajado con el resto del grupo.

Armando González quiere salir a Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Armando González le comunicó a la directiva que quiere ahora dar el salto a Europa. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.

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Gabriel Milito confirmó que Chivas no sale al mercado

Ante la eventual salida de Armando González, Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que el Guadalajara ya cerró su plantilla y que no salen de nuevo al mercado de pases. “Si se concreta es porque el jugador la aceptó y yo, con mucha felicidad voy a acompañar esa decisión. Y en caso de que tenga que salir, el plantel está cerrado. Se vaya quien se vaya, no necesitamos más jugadores. Considero que tenemos un muy buen plantel, considero que el club ha hecho muy buen trabajo durante los tres mercados que estamos juntos”, declaró el argentino post victoria ante Santos Laguna.