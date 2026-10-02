La Fecha FIFA detuvo la actividad del Apertura 2026, pero la información sigue surgiendo en torno a los rojiblancos en la Selección y de cara al amistoso contra América.

Chivas está afinando detalles de cara a su viaje a Oakland para enfrentarse al América en un duelo amistoso en esta Fecha FIFA; sin embargo, los jugadores del Rebaño en la Selección Mexicana siguen dando de qué hablar.

Preocupación por Hugo Camberos y Santiago Sandoval

Después de debutar en la Selección Mexicana, en el seno del Guadalajara ha comenzado a surgir cierta preocupación en torno a Hugo Camberos y Santiago Sandoval acerca de que puedan comenzar a perder el piso, por lo que Gabriel Milito ha estado hablando con ellos según destapó Alejandro Ramírez.

“Gabriel Milito también ha hablado muy de cerca con ellos y les ha mencionado ahora que son titulares que hay que estar con pies firmes, como dicen, pies de plomo, bien aterrizados. Y lo mismo con Rafa Márquez: aquel elemento que afloje el paso va a perder no solamente un llamado sino incluso hasta la atención en cierto momento si incurren en algo que no sea meramente y estrictamente deportivo. Es decir, si alguien se trasnocha, si algún escándalo, que hasta el momento muy sanos los dos”, reveló Alex Ramírez.

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Cade Cowell se reunió con la Hormiga

Debido a que la Selección Mexicana se concentró en New Jersey, Cade Cowell y Armando González se reunieron para ponerse al corriente sobre sus vidas después de que ambos ya salieron de Chivas, por lo que ambos elementos compartieron una fotografía en redes sociales.

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Oswaldo Sánchez eligió al mejor portero de la historia de México

El exguardameta de las Chivas fue contundente y al ser cuestionado sobre quién es el mejor portero en la historia de la Selección Mexicana entre Jorge Campos y Memo Ochoa, en donde San Oswaldo fue contundente en asegurar que el canterano de los Pumas fue, por mucho, el mejor.