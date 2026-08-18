Mientras Chivas se alista para enfrentar a Tijuana, todo el mundo estaba con el ojo puesto sobre cada movimiento de Armando González. Tras la práctica en Verde Valle, confirman que Hormiga estaría cerca de jugar en Grecia.

En las instalaciones de Chivas se viven horas de mucho hermetismo debido a que todo el mundo está al pendiente de lo que sucede con Armando González. En medio de este contexto, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que fuentes del interior del Rebaño Sagrado le aseguraron que todo se encamina para que Hormiga sea vendido a Olympiacos de Grecia.

Este martes toda la afición rojiblanca se acercó a saludar al canterano de 23 años debido a que se sabía muy bien que hay un fuerte interés del equipo helénico. Sin embargo, tanto en la entrada como en la salida, el nacido en Aguascalientes decidió no firmar autógrafos y se retiró sin siquiera realizar un saludo.

En medio de este contexto, Chivas dejó en claro que de momento no hay acuerdo porque mostró a Armando González entrenando, ya que de lo contrario no hubiera practicado. Sin embargo, José María Garrido confirmó en Claro Sports y en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, que todo se encamina para que Hormiga juegue en Grecia.

Armando González cerca de salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo reportado por el reconocido insider del Guadalajara, se habla de una nueva oferta de Olympiacos cercana a los 13 millones, pero la misma no fue confirmada por las partes. De todas maneras, fuentes de Chema Garrido le confirmaron que faltan detalles para que se cierre el trato y el canterano de 23 años viaje a realizar las pruebas médicas y físicas. Todo indica que es cuestión de horas para que se haga oficial.

¿Qué oferta espera Chivas de Olympiacos?

Esta tarde, Diego Ivey reveló en ESPN que el Rebaño Sagrado espera una oferta cercana a la cláusula de rescisión de su contrato. “El representante de Armando González sigue dialogando con el conjunto griego y están analizando cuál será la siguiente cifra. Lo que nos han comentado que tanto de Chivas como de ellos esperan una cifra alrededor de 12 millones más variables y de esta manera las negociaciones sean positivas”, informó el insider rojiblanco.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: CHATGPT)

Y agregó: “Le ha dicho al representante así (pulgar arriba) en cuanto a números, salarios y tiempo. Solamente ahora está en manos de Chivas y Olympiacos para que se concrete esta situación. La familia de Armando González es futbolera y lo ha guiado, por eso cero indisciplinas, y le han dicho que es la oportunidad de oro”.