Chivas tiene un jugador prestado que sí podría encajar muy bien en el equipo, pudieron regresar muy pronto.

Chivas tiene a varios futbolistas prestados a otros equipos, una estrategia que no solamente le permite liberar parte de su presupuesto salarial, sino también darles minutos a jugadores que todavía necesitan experiencia para competir por un lugar en el Primer Equipo. Uno de esos casos es el de Sergio Aguayo, delantero que salió rumbo al fútbol colombiano con la intención de consolidarse en Primera División. Sin embargo, su aventura en el extranjero ha tenido algunos altibajos y su rendimiento todavía genera dudas sobre lo que podría aportar al Guadalajara.

El atacante mexicano de 23 años llegó al Deportes Tolima en agosto de 2026 y poco a poco comenzó a encontrar oportunidades dentro del equipo. Hasta ahora, Aguayo acumula dos goles oficiales en la Liga DIMAYOR, el primero de ellos conseguido el 7 de septiembre, cuando marcó el tanto que le dio la victoria por 2-1 a su equipo frente a Llaneros FC, mientras que su segunda anotación llegó el 20 de septiembre, mediante un penal que permitió rescatar el empate 1-1 contra América de Cali.

Curiosamente, en aquel encuentro contra América de Cali también protagonizó una de sus mejores jugadas desde que llegó a Colombia, pues marcó un espectacular gol de chilena que terminó siendo anulado porque el balón había abandonado previamente el terreno de juego. Además, Aguayo pudo cumplir uno de sus objetivos al debutar en la Copa Libertadores durante los octavos de final frente a Independiente del Valle, aunque la experiencia no terminó de la mejor manera: Tolima quedó eliminado y el delantero recibió críticas después de desperdiciar una oportunidad clara en el partido de vuelta.

En cuanto a su participación, el canterano rojiblanco comenzó su etapa en Colombia ingresando principalmente como suplente, pero consiguió ganarse un lugar en el once titular entre finales de septiembre y principios de octubre. No obstante, la irregularidad colectiva del Deportes Tolima, que atravesó una racha de encuentros sin conseguir victorias, también terminó afectando su rendimiento. Por eso, aunque Aguayo ha mostrado destellos interesantes, todavía no consigue consolidarse como un delantero determinante dentro del campeonato colombiano.

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Lo interesante es que las condiciones de su préstamo dejan ver que el Guadalajara no necesariamente lo descartó de sus planes a futuro. Aunque Sergio Aguayo fue cedido por un año, Chivas incluyó una cláusula que permitiría recuperarlo después de solamente seis meses. Esto significa que el delantero podría regresar para el Clausura 2027 si Gabriel Milito y la directiva consideran que puede aportar soluciones al ataque, especialmente ahora que el equipo está buscando alternativas para recuperar la contundencia que perdió tras la salida de Armando González.

Sergio Aguayo volvería a Chivas a pelear por un lugar en el Primer Equipo

Cuando Aguayo salió del Guadalajara, prácticamente era la cuarta opción en el ataque, por detrás de Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Sin embargo, el panorama ha cambiado considerablemente: la Hormiga emigró al Olympiacos y tanto el Cuate como el 4K han tenido dificultades para encontrar la contundencia esperada. Esto podría abrirle una nueva oportunidad al delantero, aunque tampoco tendría garantizado un lugar, pues debería competir con Jesús Hernández y Anwar Ben Rhouma, dos canteranos que recientemente han comenzado a llamar la atención de Gabriel Milito. Por ahora, su posible regreso dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de la directiva rojiblanca, por lo que deberá seguir concentrado en su club actual.