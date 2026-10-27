Chivas se prepara para enfrentar a Atlante por el Apertura 2026, pero en pleno campeonato se habla sobre el posible regreso de Cade Cowell. En medio de este contexto, confirman por qué el Vaquero va a quedarse en Estados Unidos.

Uno de los jugadores que Chivas sabe muy bien que se le termina su préstamo en el futbol de Estados Unidos es Cade Cowell, y la gran pregunta que surge es si Gabriel Milito lo tendrá o no en cuenta. En medio de la gran cantidad de incertidumbre que surge sobre el futuro del mexicoestadounidense, Alex Ramírez confirmó que el atacante no regresará, ya que vive un buen momento en New York Red Bulls y que, de no quedarse ahí, su entorno le busca opciones para que continúe su carrera en la MLS por su familia.

La llegada del atacante al conjunto rojiblanco fue una sensación porque era un jugador electrizante con su velocidad y que anotaba goles. Sin embargo, con el correr de los partidos comenzó a perder protagonismo, mientras que con Gabriel Milito nunca terminó de encontrarse cómodo en el sistema de juego, a pesar de que tuvo varias oportunidades.

La actualidad de Cade Cowell lo tiene como jugador prestado con opción de compra en New York Red Bulls de la MLS. Para finales de diciembre finaliza el contrato y la gran pregunta que surge desde Verde Valle es si el futbolista va a volver a vestir los colores de Chivas para el Clausura 2027 y la Concachampions.

Cade Cowell se fue por la puerta de atrás de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio del Apertura 2026 y con la Liguilla a la vuelta de la esquina, Alex Ramírez confirmó las dos razones por las que es complicado que se dé la vuelta de Cade Cowell al Guadalajara. “Había una insatisfacción de su pareja por estar en Guadalajara. Quería estar más cerca de los suyos en su país. Se refiere al tipo de ambiente, al tipo de entorno para su pareja, que en ese momento decía que no se sentía segura”, explicó el insider del Guadalajara sobre el Vaquero.

Y agregó: “Se va con una opción a préstamo con una cláusula de opción de compra. Hasta el momento, con casi el 62% jugado de lo que va de la MLS, es un promedio en el cual considera que, de cerrar así, va a adquirir los derechos federativos de Cade Cowell. (…) El tema es que se sienten mejor estando en el país vecino. Incluso, en caso de que su club no se quede con él, quiere quedarse. La gente que maneja su carrera le está buscando opciones. Es muy complicado que Cade Cowell regrese a Guadalajara”.

La otra razón por la que Cade Cowell no volvería a Chivas

Más allá de la cuestión familiar, es un hecho que a Cade Cowell le costó adaptarse al sistema de juego de Gabriel Milito, ya que el técnico argentino no juega con extremos. En la MLS juega en esa posición, por lo que sería bastante extraño que vuelva a un club que prefiere no utilizar a un jugador con sus características.