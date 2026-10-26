Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante. En medio de este contexto, el Guadalajara se empieza a preguntar qué va a pasar con los diferentes jugadores prestados que deben reportar en enero del 2027.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, el mercado de invierno asoma y la afición comienza a preguntarse qué va a suceder con los diferentes jugadores prestados como Cade Cowell, Teun Wilke, Fidel Barajas y Francisco Méndez. Para Jesús Bernal, ninguno de los jugadores tendría lugar en el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

Tras el Apertura 2025, el técnico argentino se sentó junto a Alejandro Manzo y Javier Mier para delinear una extensa lista de bajas. Fueron 10 futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por diferentes motivos: nivel, disciplina y falta de oportunidades. Por esta razón, a dos jugadores no se les renovó el contrato, a cuatro se los dejó apartados y a los restantes se les buscó acomodo porque no entraban en la consideración del entrenador.

El próximo primero de enero se abre nuevamente el mercado de invierno y es un hecho que regresarán varios jugadores a Chivas. La gran pregunta que surge es qué va a suceder con cada uno de ellos cuando Gabriel Milito decidió no utilizarlos en todo el 2026.

Cade Cowell

Cade Cowell se fue silbando bajito a pesar de anotar el 1-0 ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. No se pudo adaptar a lo que pedía el técnico argentino en su equipo y, por ser extremo, terminó regresando a la MLS para vestir la playera de New York Red Bulls. Vive un gran presente en Estados Unidos y Jesús Bernal considera que será complicado que vuelva porque fue el propio Gabriel Milito quien lo cepilló.

Cade Cowell está en una racha goleadora.

“De origen se convirtió en un préstamo con opción a compra. ¿Qué quiere decir esto? Que Chivas no tiene el derecho a decir ‘Regrésamelo’. Todo depende de lo que decida el New York Red Bulls. Si New York Red Bulls ejecuta la cláusula de compra, pues Chivas solamente recibe dinero y ya está. Si New York Red Bulls decide que no entre en planes en el equipo, entonces habría la posibilidad de que volviera; pero aquí viene mi cuestionamiento también: recién acaba de ser papá, eso complica el asunto uno. Dos, si Gabi Milito le dio las gracias, ¿por qué ahora sí lo querría de regreso?”, señaló el periodista en su canal de YouTube.

Teun Wilke

Otro de los jugadores que no fue tenido en cuenta por Chivas para el 2026 fue sin duda Teun Wilke. El atacante que llegó con la gestión española comenzó como tercera opción entre los delanteros y finalizó en esa consideración a pesar de las lesiones de Armando González, Chicharito Hernández y las indisciplinas de Alan Pulido.

Teun Wilke no fue cortado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Al igual que Cade Cowell, Jesús Bernal expresó que son pocas las chances de que se quede el atacante a pesar de que el Guadalajara juegue la Concachampions 2026. “En el torneo pasado le ha costado mucho anotar a Teun Wilke, que ya ha tenido 22 juegos y solo dos goles para este delantero centro. De igual manera no veo la necesidad de regresarlo porque Chivas ya tiene al Sepu y a Marín que son de esas condiciones. El Guadalajara tal vez necesita de otras características y aunque aquí sí veo muy difícil que hagan válida la opción de compra porque no ha tenido el rendimiento deseado, no veo definitivamente a Gabi Milito pidiendo de regreso al jugador”, comentó.

Fidel Barajas

Otro de los jugadores que llegó con la gestión española a Chivas fue Fidel Barajas, quien no entró en la consideración de Fernando Gago, Óscar García Junyent y del propio Gabriel Milito debido a que juega como extremo. Es por esta última razón que no va a ser tenido en cuenta por el entrenador argentino cuando regrese.

Fidel Barajas no fue tenido en cuenta por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Es mucho más joven, 20 años aún, sigue siendo un jovencito. El Guadalajara se la ha pasado prestándolo y prestándolo y prestándolo y ahora está en el Monterey Bay en la segunda división de los Estados Unidos. 14 partidos, un gol y una asistencia. Es el impacto que ha tenido y en la Copa no ha jugado. Esos son los datos de Fidel Barajas. ¿Qué pasa con él? Pues que Chivas, como tal, no juega con extremos; también es difícil imaginar que de repente Gabi Milito pida extremos de regreso cuando no los suele utilizar y que también el propio cuerpo técnico de Gabi Milito no le vio las aptitudes suficientes para quedarse en el equipo”, señaló el insider rojiblanco. No hay que olvidar que el Rebaño Sagrado pagó cuatro millones por él.

Francisco Méndez

Para este redactor, el préstamo del Pájaro Méndez a Necaxa fue un error, debido a que es un jugador polifuncional, joven y con una buena proyección a nivel nacional. Es cierto que no se podía llegar a destacar ante la gran cantidad y calidad de nombres que tiene el Guadalajara, pero Gabriel Milito, Javier Mier y Alejandro Manzo pecaron en no retenerlo, ya que podía ser una opción más en una línea defensiva que sufrió bajas sensibles en el último año y medio.

Francisco Méndez está prestado en Necaxa. (Foto: IMAGO7)

A poco más de dos meses para su regreso, Jesús Bernal considera que no podría quedarse con el Guadalajara de Milito. “Francisco el Pájaro Méndez, que ahora juega en Necaxa, cedido desde las Chivas, apenas cuatro de 14 partidos. Muy poco para este jugador en la Sub-21, cinco partidos. La verdad es que no ha tenido mucha participación y de igual forma, si en su momento no quiso quedarse en Chivas pues veo difícil que Chivas lo pida de vuelta”, cerró el periodista de ESPN.