Chivas logró una importante victoria ante Rayados, pero tras el partido se habló de la discusión entre Diego Campillo y Oso González. Tras lo sucedido en el Gigante de Acero, el Guadalajara calmó los ánimos entre los jugadores con una publicación.

Una de las imágenes que se hizo viral en la victoria de Chivas ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero fue la discusión entre Diego Campillo y Fernando González tras el empate parcial de Diego Rossi. Luego de lo sucedido en territorio regiomontano, el Guadalajara envió un mensaje con los jugadores juntos de cara a un duelo trascendental frente a Atlante en el Estadio Akron.

Un punto importante que la directiva del Guadalajara debe destacar del trabajo de Gabriel Milito es la unión que existe entre los jugadores. Se hizo una fuerte limpia de aquellos elementos que no solo no sumaban desde lo futbolístico, sino que tampoco lo hacían desde lo grupal, como ocurría con Isaác Brizuela y Alan Mozo.

Esta gran labor no significa que no haya roce entre los jugadores de Chivas, ya que las diferencias pueden aparecer cuando un error se repite. Ante Rayados de Monterrey, Diego Campillo discutió con Gabriel Milito y Fernando González porque fue identificado como el culpable del gol de Diego Rossi, anotación que el VAR minutos después anuló.

Fernando González tuvo un cruce con Diego Campillo. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en el Gigante de Acero, se hizo viral el cruce que mantuvieron Campillo, Oso y Milito en el campo de juego. Sin embargo, de cara al juego contra Atlante, desde el conjunto rojiblanco enviaron un mensaje entre los dos elementos para apaciguar cualquier tipo de rumor. “¡Buenos días! ¡Listos para comenzar con la sesión de hoy!”, escribió el Rebaño Sagrado junto a una imagen del defensa y el mediocampista.

Cabe destacar que los dos son elementos fundamentales en el parado de Gabriel Milito en Chivas. Diego Campillo se convirtió en una pieza clave como líbero en la línea defensiva, mientras que Fernando González no solo marca la diferencia como un elemento sorpresa al momento de atacar, ya que se encarga de ser el último hombre en pasar el balón como sucedió con el gol que falló Santiago Sandoval.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Atlante por la jornada 15 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por Amazon Prime desde las 19:07 del Centro de México.