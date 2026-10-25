Chivas llevó adelante un enorme partido ante Rayados de Monterrey luego de haber ganado por la mínima diferencia. Mientras muchos destacan el partido de Roberto Alvarado y Raúl Rangel, nadie hablar de la increíble participación del Oso ante los regios.

Chivas logró una importante victoria en el Gigante de Acero ante Rayados de Monterrey gracias a un golazo de Roberto Alvarado y un penal atajado por Raúl Rangel. Sin embargo, son pocos los que destacan el gran partido de Fernando el Oso González, quien en silencio volvió a ser clave no solo en defensa, sino también al momento de atacar.

En más de una ocasión hemos criticado al mediocampista rojiblanco por fallar en diferentes sectores del campo de juego. Es más, hemos cuestionado a Gabriel Milito por mantener de titular a un elemento que podía llegar a fallar al defender, en especial por el estilo de juego, pero que al momento de atacar no terminaba de meterse en la circulación para marcar la diferencia en la portería rival.

Ante Rayados de Monterrey, Fernando González apareció nuevamente como un elemento sorpresa al finalizar jugadas con centros, como lo hacían en otros torneos Diego Campillo o Daniel Aguirre con remates a portería. En el caso del Oso se da con los centros precisos y, como en los últimos partidos, llegó con espacio para centrar a la espalda de la defensa regia un pase milimétrico para un Santiago Sandoval que desperdició una clara jugada de gol.

Fernando González tuvo un destacado partido ante Rayados. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el capitán y mediocampista del Guadalajara fue clave en defensa con dos entradas ganadas, tres despejes y tres recuperaciones. Cabe destacar que, además de generar una clara ocasión de gol, tuvo una precisión en sus pases del 83% al acertar 24 de los 29 que realizó, de los cuales 19 fueron en el campo rival. Sin duda, una figura silenciosa y clave para que el Guadalajara se lleve los tres puntos en el Gigante de Acero.

Raúl Rangel brilló ante Rayados de Monterrey

En el minuto 19, Bryan González cometió un penal discutido y Lucas Ocampos fue el encargado de rematarlo. Sin embargo, Raúl Rangel, al igual que en el Clausura 2026, se hizo enorme al tirarse a su palo derecho y retener con parte de su cuerpo el tiro del argentino. Muchos se podrán quedar con esa intervención, pero fue clave para ahogar en más de una ocasión los tiros de Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Los números de Fernando González