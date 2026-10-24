El Guadalajara se mantiene con paso firme y tiene un pie en la Fiesta Grande del futbol mexicano, por lo que ya comienzan a vislumbrarse los posibles adversarios.

Chivas se mantiene con paso firme en el Apertura 2026 y consiguió un nuevo triunfo y en calidad de visitante tras vencer por marcador de 0-1 al Monterrey de Matías Almeyda, por lo que se mantiene con paso firme rumbo a la Liguilla por el título del futbol mexicano.

Con esta victoria, el Guadalajara llegó a 26 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo que a falta de tres jornadas, la participación del Rebaño está casi garantizada, por lo que es momento de comenzar a analizar cuál sería su adversario si la fase regular terminara este sábado 24 de octubre.

A falta de que se juegue la mitad de la jornada 14 del futbol mexicano, el chiverío está instalado en el segundo lugar, por lo que por calendario le tocaría enfrentar al club que se encuentre en el séptimo lugar, puesto que es ocupado de manera momentánea por el mismo Rayados de Monterrey.

El chiverío se mantiene invicto en calidad de visitante en el semestre, racha que le ha permitido rescatar puntos que le han catapultado hasta la parte alta del ranking de clubes, en donde aún tiene aspiraciones de terminar en primer lugar, aunque requiere de algunos tropiezos del América.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuáles son los partidos que le restan a Chivas en el Apertura 2026?

Chivas vs. Atlante en el Estadio Akron

Club León vs. Chivas en el Estadio Nou Camp

Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Akron

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.