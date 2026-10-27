A falta de tres encuentros para que inicie la Liguilla el mercado de pases se hace presente en Chivas con el supuesto interés de Cruz Azul por Brian Gutiérrez. Rebaño Pasión pudo confirmar lo que la afición rojiblanca quería saber sobre el mediocampista.

El Apertura 2026 mantiene su curso normal, pero el mercado de pases de invierno ya comienza a tocar la puerta de Chivas con rumores de salida. En las últimas horas surgió la versión de un fuerte interés de Cruz Azul por Brian Gutiérrez, pero Rebaño Pasión pudo confirmar que no es así porque hay sobrepoblación en esa posición y con el buen regreso de Andrés Montaño.

La posible salida de Érik Lira al futbol de Europa abre una serie de posibilidades para la Máquina al momento de reforzarse para el Clausura 2027. Debido a este panorama, se especula que los cementeros saquen la chequera para ir por un jugador que sustituya de la mejor manera al mediocampista que brilló en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Por esta razón, en las últimas 24 horas surgió la versión de que Cruz Azul estaría interesado en fichar a Brian Gutiérrez de Chivas para suplir a Lira. Sin embargo, Rebaño Pasión pudo confirmar con fuentes que esta operación no es viable debido a que hay una gran sobrepoblación de jugadores en esa posición.

Afirman que Cruz Azul busca fichar a Brian Gutiérrez. (Foto: IMAGO7)

A su vez, nos explicaron que el nivel que tiene Andrés Montaño en el equipo de Joel Huiqui hace imposible pensar que la Máquina vaya por el mexicoestadounidense de 23 años. No hay que olvidar que en la actualidad Montaño es una pieza importante en La Noria, mientras que Brian alterna entre titular y suplente.

Encuesta ¿Chivas debe vender a Brian Gutiérrez a Cruz Azul? ¿Chivas debe vender a Brian Gutiérrez a Cruz Azul? Sí, es el momento ideal. No hay que reforzar a un rival directo al título. Ya votaron 47 hinchas

A lo largo de los últimos meses se habló mucho sobre la posible salida de Brian Gutiérrez de Chivas. En pleno Mundial se habló del interés de un grande de Francia según César Merlo, mientras que en el cierre del mercado de pases de verano se habló del interés de uno de los equipos de Red Bull por el mediocampista. Finalmente, el nacido en Berwyn se quedó en el Guadalajara.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Imagen generada con CHATGPT)

¿Cuál es el valor de mercado de Brian Gutiérrez?

Según lo reportado por Transfermarkt, Brian Gutiérrez tiene un valor de mercado en Chivas cercano a los siete millones de dólares. Por otra parte, esta mañana, Vanguardia MX afirmó que Cruz Azul estaría dispuesto a pagar 12 millones de dólares por el mediocampista del Guadalajara.