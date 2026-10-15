El responsable del fichaje del defensor rojiblanco con los Bravos, ahora lo estaría promoviendo para llevarlo a La Noria con los celestes, aunque no hay negociaciones ni nada entre directivas.

El futbol es un deporte de gustos, en donde cada persona tiene una opinión diferente sobre un mismo tema, en donde Humberto Valdés, quien fuera Director Deportivo de FC Juárez, aseguró que le gustaría ver a Diego Campillo enfundado en la camiseta de Cruz Azul.

El exjugador surgió de las fuerzas básicas de La Máquina e inclusive ha manifestado su deseo de trabajar en la escuadra celeste en algún momento, por lo que conversó con el portal Vamos Azul, en donde destapó que sin pensarlo dos veces ficharía a Diego Campillo y Denzell García como refuerzos para la escuadra cementera.

“A Denzell García y a Diego Campillo los llevaría a Cruz Azul (…) Y Diego Campillo es un central con una salida impecable, técnicamente superdotado y con una madurez que no es normal para su edad”, explicó el exjugador, exanalista y exdirectivo en charla con dicho portal.

Beto Valdés llevó a Diego Campillo al FC Juárez

Humberto Valdés llegó a la Dirección Deportiva de los Bravos en el verano del 2023, en donde uno de los primeros movimientos que hizo fue el de contratar a Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet como refuerzos provenientes de las Chivas, en donde inclusive consiguió que el zaguero saliera con opción de compra, misma que hizo válida el club fronterizo unos meses después.

Los números de Diego Campillo desde su regreso a Chivas

¿Cuándo se termina el contrato de Diego Campillo con Chivas?

Aunque hace semanas circularon rumores que aseguraban que el contrato de Diego Campillo con Chivas estaba por terminar en diciembre; sin embargo, la realidad es que el zaguero firmó un contrato a largo plazo con el Guadalajara, por lo que está vinculado con el Rebaño hasta el verano del 2028 y con opción a extender por un año más si ambas partes están de acuerdo.