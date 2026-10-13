A Chivas le urge mejorar su situación en el Apertura 2026, por lo que ya se prepara contra Tigres.

Chivas ya inició este lunes la preparación de cara a la Jornada 12 del Apertura 2026, un partido sumamente bravo en el que recibirá a unos Tigres que vienen motivados tras vencer 3-2 al Toluca. Por lo tanto, en el Guadalajara toca demostrar que siguen siendo candidatos al título o dar un golpe de timón para recuperar el buen funcionamiento que mostraron en el pasado.

Ya le hicieron todos los exámenes a Diego Campillo y solo tiene una inflamación

La mejor noticia de la semana llegó desde el cuerpo médico del Guadalajara. Los estudios descartaron una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y, según César Luis Merlo, Diego Campillo solo presenta inflamación, por lo que “no se trata de nada grave”. Eso sí, Gabriel Milito casi nunca arriesga a jugadores que no están al 100 %, así que su presencia contra Tigres sigue en duda.

Jordan Carrillo se molestó por no haber jugado el Clásico Tapatío, una foto lo reveló

Otro que acaparó la atención fue Jordan Carrillo. Una toma que no salió en televisión lo muestra sentado con los brazos cruzados en la banca mientras sus compañeros celebraban el gol del empate. La imagen deja ver su evidente molestia, y es que solo ha sido titular en tres de los 11 partidos del Apertura 2026 y suma apenas 279 minutos, algo que genera dudas sobre la gestión de Gabriel Milito.

Jesús Orozco Chiquete comete el oso de la Jornada permitiendo gol de Pumas

Mientras tanto, el excanterano rojiblanco Jesús Orozco Chiquete protagonizó el oso de la Jornada en el Pumas vs Cruz Azul. En un contragolpe, tuvo la oportunidad de despejar, pero perdió el balón y dejó solo a Robert Morales, quien aprovechó para marcar el 3-1. Después del partido, el defensor salió a dar la cara en redes sociales y prometió trabajar para demostrar su nivel en la cancha.

El bache de Chivas le pasa factura y deja de ser el principal candidato al título, según modelo predictivo

El tropiezo en el Clásico Tapatío, sumado a la racha de tres partidos sin ganar, ya tiene consecuencias. De acuerdo con Statiskicks, cuenta especializada en análisis de datos de la Liga MX, Chivas ya fue superado por el Toluca como principal candidato a ser campeón del Apertura 2026. Aun así, el Guadalajara solo cayó al segundo puesto y sigue siendo uno de los equipos a considerar en la pelea por el título.

Hugo Camberos y Jordan Carrillo se lucen con los aficionados de Chivas en Verde Valle

Y para cerrar con una buena noticia, Hugo Camberos y Jordan Carrillo tuvieron un enorme gesto con la afición en el regreso a los entrenamientos en Verde Valle. Jesús Bernal mostó el momento en su canal de YouTube, con Carrillo incluso bajándose de su auto para atender a los aficionados, algo poco común, mientras que Camberos dedicó bastante tiempo a firmar autógrafos, una muestra de que ambos mantienen la humildad pese a su situación en el equipo.