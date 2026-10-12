Desde la llegada de Gabriel Milito, Chivas ha demostrado ser uno de los equipos contendientes al título. Y aunque lamentablemente el campeonato se les ha negado en los dos torneos pasados, el trabajo del cuerpo técnico, de la directiva y, por supuesto, de los jugadores hace pensar que solo es cuestión de tiempo para que el Guadalajara levante un nuevo trofeo.

Considerando el gran Clausura 2026 que tuvo el equipo y los refuerzos que llegaron, para muchos Chivas era el principal candidato a ser campeón del Apertura 2026. Y no se trataba solo de una opinión: la idea estaba respaldada por predicciones basadas en datos.

Y es que Statiskicks, cuenta especializada en análisis de datos de la Liga MX, había colocado al Rebaño como el equipo con más posibilidades de ser campeón en este torneo. Sin embargo, con la salida de Armando González y las malas rachas que ha tenido el equipo en ciertos momentos, el Guadalajara ha ido perdiendo terreno y, por primera vez en el torneo, ya fue superado.

El equipo que ahora lidera las probabilidades de título según la cuenta es el Toluca, protagonista de los últimos torneos y, justamente, el coco de estas Chivas, que no han podido ganarle en el año que llevan bajo el mando de Gabriel Milito, incluido el inicio del torneo actual.

Eso sí, en las respuestas de su propia publicación, Statiskicks aclara que esto no significa que haya que descartar un título del Guadalajara, pues solo cayó al segundo puesto y sigue siendo uno de los equipos a considerar en la pelea por el campeonato. Por eso, hay que ir paso a paso y, de momento, buscar la mejor posición posible en la tabla para recibir los juegos de vuelta de la Liguilla en casa.

Chivas tiene un cierre de torneo en el que deberán sumar puntos y subir en la Tabla

A Chivas le quedan seis partidos en la fase regular del Apertura 2026. En ellos enfrentará a tres equipos sumamente competitivos: Tigres, Rayados, al que además recibirá en casa, y Cruz Azul. Los otros tres, Necaxa, Atlante y León, en el papel deberían ser victorias para el Rebaño Sagrado. Por eso, el Guadalajara está obligado a seguir sumando puntos y escalar en la tabla general pensando en la Liguilla.