Dos de las Inteligencias Artificiales más populares analizaron el presente del Guadalajara y coincidieron en que el equipo de Gabriel Milito volverá a ser protagonista del futbol mexicano.

El Apertura 2026 de la Liga MX ya dio inicio y las Chivas de Guadalajara llegan con uno de los contextos más favorables de los últimos años. El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de finalizar segundo en la fase regular del Clausura 2026 y de alcanzar las semifinales, donde fue eliminado por Cruz Azul. Con una base consolidada y varios futbolistas que atraviesan un buen momento, el Guadalajara aparece entre los candidatos al título. ¿Pero qué pronostican las Inteligencias Artificiales sobre su desempeño en el nuevo torneo?

ChatGPT realizó una proyección tomando como punto de partida el crecimiento que mostró el Rebaño durante el último año. Según su análisis, Chivas debería mantenerse dentro del grupo de élite de la Liga MX y finalizar la fase regular entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Su predicción más concreta ubica al Guadalajara en el tercer lugar de la tabla general, con una clasificación directa a la Liguilla y una participación que podría extenderse hasta la Final.

La IA incluso considera que el piso competitivo del equipo es relativamente alto. En su escenario más negativo, Chivas alcanzaría los cuartos de final, mientras que su escenario más optimista contempla una presencia en la serie por el campeonato. “Este Apertura 2026 parece el torneo en el que el Guadalajara tiene la obligación de llegar a la Final”, concluyó ChatGPT, que terminó proyectando al equipo como subcampeón del certamen.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Gemini, por su parte, desarrolló un análisis más amplio, evaluando el calendario, los clásicos y el rendimiento esperado de figuras como Armando González. La herramienta considera que el Rebaño tendrá un arranque sólido, capaz de colocarlo rápidamente en la parte alta de la clasificación, y sostiene que el desempeño de la Hormiga será determinante para consolidar una campaña exitosa.

A diferencia de ChatGPT, Gemini presentó tres escenarios posibles. El más optimista proyecta a Chivas como primero o segundo de la fase regular y llegando a la Final del Apertura 2026. El escenario considerado más probable ubica al equipo entre el tercer y quinto lugar de la clasificación, alcanzando nuevamente las semifinales. Finalmente, el escenario pesimista contempla una campaña marcada por lesiones importantes, con el Guadalajara terminando entre el séptimo y octavo puesto y quedando eliminado en cuartos de final.

Aunque las dos Inteligencias Artificiales difieren en algunos detalles, ambas coinciden en la tendencia general. Ninguna ve a Chivas fuera de la pelea por los primeros lugares y las dos consideran que el equipo de Gabriel Milito tiene condiciones para disputar las fases decisivas del campeonato. Mientras ChatGPT apuesta por una campaña que termine en la Final, Gemini se inclina por unas semifinales como resultado más probable, aunque deja abierta la puerta a que el Rebaño pueda incluso pelear por el título si mantiene el nivel mostrado en el semestre anterior.

Statiskicks pone a Chivas como máximo candidato

De acuerdo con un estudio publicado por Statiskicks, sitio especializado en estadísticas y proyecciones del futbol mexicano, Chivas aparece como el principal candidato al título del Apertura 2026. Tras ejecutar 100 mil simulaciones del torneo, el modelo arrojó que el Guadalajara conquista la Liga MX en una mayor cantidad de escenarios que cualquier otro equipo.

Además, las proyecciones le otorgan un 96% de posibilidades de clasificar a la Liguilla, un 72.5% de alcanzar las semifinales, un 50% de disputar la final y un 32.9% de coronarse campeón, una cifra que supera ampliamente a sus perseguidores más cercanos, Toluca y Cruz Azul, ambos con un 14.3% de probabilidades de levantar el trofeo.