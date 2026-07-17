Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Toluca. En medio de este contexto, el Guadalajara comenzó con la venta de playeras para el Apertura 2026 y la de Roberto Alvarado fue la más pedida.

Chivas se alista de la mejor manera para su debut en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca en el Estadio Akron. En medio de este contexto, César Huerta reveló que la playera más pedida por la afición no es la de Armando González ni la de Jordan Carrillo, sino la de Roberto Alvarado por el Mundial que realizó con la Selección Mexicana.

Una de las noticias del jueves se debió a que Nike y el Guadalajara presentaron oficialmente la playera para el Apertura 2026. El diseño que utilizará el conjunto rojiblanco es el que dejó trascender en redes sociales en el que no está la famosa y repudiable caja en el centro del pecho.

Por otro lado, el comentario en redes sociales es que hay pocas playeras para comprar previo al debut en el Apertura 2026. Sin embargo, César Huerta reveló que, recorriendo los locales de la marca estadounidense pudo saber que la afición pidió la camiseta de Roberto Alvarado por el Mundial 2026 que realizó con el Tri.

Roberto Alvarado no paró de vender playeras para Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La más solicitada en este momento no es la de Hormiga, es la del Piojo Alvarado. Platicando con muchos chivahermanos es por el Mundial que hizo. Prefirieron antes que cualquier otra. La de la Hormiga es la segunda más solicitada hoy en el día del estreno. Hoy el Piojo fue un gran vendedor de camisetas”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Problemas con los chivabonados

Por otro lado, en redes sociales varios chivabonados estallaron porque su playera gratuita recién llegará en octubre o noviembre de este año. “Grave ERROR de Chivas y Nike: Se olvidaron de los CHIVABONADOS. Una pena que al aficionado que paga 1 año de partidos por adelantado, lo consideren hasta el final. TERRIBLE”, escribió Jesús Bernal, periodista de ESPN, en X.

Lo llamativo de esta situación es que el club confirmó que fue una mala organización la que los llevó a no tener el stock necesario para cumplir con toda la afición. “Como parte del proceso de transición a nuestra nueva marca deportiva, la entrega de tu(s) jersey(s) se realizará de forma escalonada. Para ello, la logística se organizó en tres periodos distintos, definidos de acuerdo con la fecha en la que realizaste la selección de tu talla.

Queremos informarte que formas parte del segundo periodo, por lo que la entrega de tu jersey está programada a partir del mes de octubre. En las próximas semanas, nos pondremos en contacto contigo para informarte la fecha de envío o compartirte las indicaciones correspondientes para su entrega. No es necesario acudir al Estadio AKRON. Agradecemos tu paciencia y comprensión durante este proceso”, comunicó Chivas.