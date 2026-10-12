Chivas quiere a toda costa los tres puntos contra Tigres y revelaron cómo será su preparación para llegar al 100.

Chivas se enfrentará a Tigres este sábado 17 de octubre en un partido que ambos equipos ven como una de las máximas pruebas para saber si están en condiciones de pelear por el campeonato del Apertura 2026. Por eso, tanto los dirigidos por Gabriel Milito como los de Víctor Manuel Vucetich buscarán a toda costa quedarse con los tres puntos, y para lograrlo tendrán que prepararse a fondo durante toda la semana.

Y es que en el Guadalajara quieren dejar atrás la racha de tres partidos sin ganar, la cual provocó que el equipo cayera hasta el cuarto lugar de la tabla general. De mantenerse el mal funcionamiento y, sobre todo, los malos resultados, corre el riesgo de no recibir los partidos de vuelta de la Liguilla en casa. Por eso, el Rebaño tendrá que dar el máximo en los siguientes encuentros.

Chivas ya empezó su preparación para enfrentar a Tigres.

Con ese objetivo, esta semana Chivas tendrá un estricto calendario de entrenamientos para llegar lo mejor preparado posible al duelo contra los felinos. El club ya lo dio a conocer en sus redes sociales, aunque sin muchas novedades, al menos de forma pública, pues está claro que tampoco revelarán todos sus secretos antes de enfrentar a un rival tan complicado.

De acuerdo con el comunicado del Guadalajara, de lunes a jueves entrenarán en Verde Valle, todos los días a las 9:30 de la mañana. El viernes, en cambio, practicarán en el Estadio Akron y después se irán a la concentración previa al partido, que cabe recordar se jugará el sábado a las 5:07 de la tarde, hora del centro de México.

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Con esto queda claro que Gabriel Milito confía en su equipo y en sus procesos de preparación, por lo que habrá que ver qué conclusiones sacan y cómo se preparan para enfrentar a Tigres. Todo con tal de romper la mala racha de tres partidos sin ganar, que cada vez preocupa más a propios y extraños en el Guadalajara.

¿Cómo va Chivas con sus dudas y descartados para el partido contra Tigres?

Al inicio de la semana, todo parecía indicar que el Guadalajara tendría siete descartados para el partido contra Tigres. Si bien será hasta el viernes, cuando inicie la concentración, que podremos confirmar quiénes estarán disponibles ante los felinos, ya hay buenas noticias sobre Diego Campillo: a pesar de haber salido de forma preocupante contra el Atlas, solo tiene una inflamación.