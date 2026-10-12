Jordan Carrillo no está del todo feliz con su situación, pero eso no evitó que le diera un momento de felicidad a la afición.

Chivas es un equipo sumamente popular, y eso hace que Verde Valle tenga un flujo constante de aficionados que esperan a los jugadores para tomarse una foto o pedirles un autógrafo. Es algo ya habitual en el club y que muchos futbolistas agradecen.

Está claro que hay jugadores más populares que otros, y también a los que les gusta más esta dinámica con la afición. Sin embargo, Jordan Carrillo sorprendió este lunes, en el regreso del equipo a los entrenamientos, sobre todo por la situación de molestia que se percibe en torno a él dentro del plantel.

Y es que el sábado ante el Atlas fue evidente que no estaba nada feliz por quedarse sin minutos, a pesar de haber declarado días antes que su sueño era participar en un Clásico Tapatío. Aun así, este lunes el periodista Jesús Bernal mostró en un video que Carrillo incluso se bajó de su auto para atender a los aficionados, algo poco común, pues la mayoría de los jugadores solo los atiende bajando la ventanilla.

El gesto fue todavía más aplaudido por el periodista porque había una concentración inusual de aficionados debido a las visorías que se realizaban en el club. Es decir, no solo estaban los seguidores de siempre, sino también familiares y jugadores que fueron a hacer pruebas a Verde Valle.

Según Bernal, en el mismo video, esto no es de extrañarse. Carrillo se ha ganado rápidamente el cariño de la afición por ser uno de los que más busca convivir con ellos y dedicarles unos minutos, sabiendo que para muchos conocer a sus jugadores favoritos puede ser un recuerdo muy valioso.

Hugo Camberos también estuvo firmando autógrafos siendo uno de los favoritos de la afición

Al igual que Carrillo, Bernal destacó que Hugo Camberos dedicó bastante tiempo a atender a los aficionados del Guadalajara que lo esperaban en Verde Valle al salir del entrenamiento. A pesar de que él no se bajó de su auto, es un gesto que demuestra que, a pesar de estar convirtiéndose en una estrella del equipo, mantiene la humildad que lo caracteriza, una cualidad muy valorada y que se busca que tengan todos los jugadores del Guadalajara.