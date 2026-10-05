La victoria ante América en Estados Unidos dejaron enormes sensaciones: los suplentes respondieron en el Clásico Nacional, Gabriel Milito encontró dos buenas opciones en la cantera y el Guadalajara logró cerrar el duelo ante las Águilas cuando ganaba con dos goles de diferencia.

En medio de la fecha FIFA, Chivas llevó adelante un nuevo amistoso ante América para no perder el ritmo de cara a la recta final del Apertura 2026 de la Liga MX. Este Clásico Nacional llegaba en un momento complejo debido a que arrastraba un empate insólito contra las Águilas en el Estadio Azteca, venía de caer ante Querétaro y la semana que viene juega ante Atlas en el Jalisco.

A todo este contexto hay que sumar que el Rebaño Sagrado llegó a Oakland con un equipo con varias bajas por la Selección Mexicana y lesiones. Sin embargo, Guadalajara no solo logró superar al equipo de Guillermo Almada, sino que además dejó cinco grandes noticias luego de haber superado al acérrimo rival con su gente en territorio estadounidense.

1. Los suplentes de Chivas superaron a América

El partido en Oakland tenía un escenario exigente ya que se disputaba con varias bajas y en el que una derrota iba a pesar. Sin embargo, la alineación titular que paró Gabriel Milito con nueve suplentes superó con claridad al equipo de Guillermo Almada, ya que lo anuló y lo obligó a replegarse para buscar el balón.

Alineación titular de Chivas. (Foto: X / @Chivas)

2. Brillaron Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ante América

Finalmente, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, fichajes estelares para el Apertura 2026, llevaron adelante su mejor partido. En el caso de Carrillo, no se destacó en los metros finales, pero se metió en el engranaje del equipo y se hizo cargo del balón para llevarse marcas y ganar varias faltas a favor.

En el caso de Castañeda, se hizo cargo para limpiar la salida de Chivas desde el fondo, condujo los ataques y se hizo espacios para rematar a portería, como en un tiro libre en el que hizo volar a Luis Ángel Malagón. Como analizó José María Garrido en Futbol con Cerebro, se perfila para ser una opción para reemplazar a Omar Govea ante Atlas.

Encuesta ¿Jordan Carrillo y Kevin Castañeda deben jugar de titulares ante Atlas por el Apertura 2026? ¿Jordan Carrillo y Kevin Castañeda deben jugar de titulares ante Atlas por el Apertura 2026? Sí No Ya votaron 34 hinchas

3. Los canteranos de Chivas se destacaron ante América

Ante la gran cantidad de bajas, Gabriel Milito decidió convocar a seis jugadores de las fuerzas básicas de Chivas, de los cuales dos fueron titulares. Carlos Hernández tuvo una destacada tarea defensiva para anticipar y despejar balones ante América. A su vez, Leonel Calderón reemplazó de la mejor manera a Bryan González tanto para defender como para atacar, y quedó como una opción más clara para reemplazar al Cotorro en esa posición.

4. Ángel Sepúlveda se reencontró con el gol frente a América

Con la salida de Armando González, Ricardo Marín se hizo cargo del ataque de Chivas y se convirtió en el goleador del equipo. Ante América, Ángel Sepúlveda reapareció en el cuadro titular y se despachó con un doblete para recuperar la confianza de cara a lo que comenzará a vivirse en la recta final del campeonato.

5. Gabriel Milito supo cerrar la victoria de Chivas ante América

Una de las principales críticas que recibió Gabriel Milito en el Clásico Nacional del Apertura 2026 fue no haber encontrado la fórmula correcta para cerrar la victoria ante América en el Estadio Azteca. En Oakland, el Guadalajara ganaba con la misma diferencia de goles, se tiró atrás, generó pocas jugadas de peligro, pero cuando tuvo que despejar el balón lo hizo. De esa manera, el Rebaño Sagrado logró quedarse con un clásico caliente que llegaba en un momento clave.