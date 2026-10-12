Jesús Orozco Chiquete volvió a cometer un error grosero en defensa que le costó muy caro a Cruz Azul ante Pumas.

Jesús Orozco Chiquete, a pesar de ser canterano del Guadalajara, tiene una relación sumamente distante con Chivas y con su afición. La razón está en la forma en que salió rumbo a Cruz Azul: forzó su salida luego de que no lo vendieran a Europa en una oferta que no le convenía al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, su paso por la Máquina ha dejado mucho qué desear. Sufrió una grave lesión que le quitó cualquier posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial y, además, ha cometido varios errores que terminaron haciéndose virales y poniendo en duda su nivel.

Ahora, uno de esos errores volvió a ocurrir en el Pumas vs Cruz Azul, un partido que parece haberse convertido en un Clásico entre ambas escuadras capitalinas. Siendo un partido con mucha presión por ganarlo de parte de los dos equipos, por lo que se espera que los jugadores den el máximo y no cometan errores absurdos.

No obstante, Chiquete protagonizó el oso de la Jornada. En un contragolpe de Pumas tuvo la oportunidad de despejar el balón, pero terminó perdiéndolo y dejó solo a Robert Morales frente al arco, quien anotó un momentáneo 3-1 que complicaba severamente a la Máquina apenas iniciado el segundo tiempo.

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El error provocó una enorme molestia no solo entre los aficionados celestes, sino también en Joel Huiqui, Director Técnico de Cruz Azul, quien solo se llevó las manos a la cara lamentando una jugada que ponía a su equipo abajo por dos goles y que era de rutina para cualquier defensor.

Jesús Orozco Chiquete salió a dar la cara en redes sociales tras su bochornoso error

Tras el partido, el defensor salió a dar la cara en redes sociales. Aseguró que, así como se celebra cuando las cosas salen bien, también hay que asumir la responsabilidad cuando el juego no es el mejor, y recordó que en un club tan grande como Cruz Azul la exigencia siempre es competir y pelear por ganar. Para Chiquete, las palabras deben respaldarse en la cancha, así que prometió trabajar para demostrarlo en los próximos partidos, con compromiso, entrega y responsabilidad.