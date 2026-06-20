La salida de Xandor Camacho rumbo a Cruz Azul volvió a poner sobre la mesa una curiosa tendencia que se ha repetido en los últimos años. El joven lateral izquierdo se convirtió en el caso más reciente de un elemento formado en la estructura rojiblanca que termina vinculándose a La Máquina, una lista que también incluye a Ariel Castro, Íñigo Cuesta, Jesús Orozco Chiquete y Sergio Pinto.

Camacho es uno de los prospectos que generaba expectativas dentro de las Fuerzas Básicas de Chivas. Sin embargo, su camino continuará ahora en Cruz Azul, donde buscará seguir desarrollando su carrera. Su salida llamó la atención entre los aficionados rojiblancos, especialmente por tratarse de un futbolista que todavía tenía margen de crecimiento dentro de la institución.

Aunque tuvo poco protagonismo, Ariel Castro levantó el Clausura 2026 con Cruz Azul (Getty Images)

Otro caso reciente es el de Ariel Castro. El atacante dejó Verde Valle para incorporarse a la estructura cementera después de completar buena parte de su proceso formativo en Guadalajara. Aunque no logró consolidarse dentro de la cantera rojiblanca, encontró una nueva oportunidad para continuar su desarrollo lejos del club que lo formó.

La lista también incluye a Íñigo Cuesta, delantero que pasó por las categorías inferiores de Chivas antes de marcharse a Cruz Azul. En su caso, la salida se produjo sin haber debutado con el primer equipo, aunque posteriormente tampoco pudo progresar dentro de la estructura cementera.

El nombre más destacado de esta lista es el de Jesús Orozco Chiquete. Formado íntegramente en las Fuerzas Básicas de Chivas, el defensor se consolidó en el primer equipo rojiblanco antes de protagonizar una salida rodeada de polémica rumbo a Cruz Azul. Tras varios meses de negociaciones y diferencias entre el futbolista y la directiva, La Máquina terminó pagando su cláusula de rescisión para concretar el fichaje. Hoy, Chiquete forma parte del plantel cementero y recientemente sumó un nuevo título a su palmarés al coronarse campeón del Clausura 2026, aunque gran parte del torneo la pasó recuperándose de una lesión de rodilla.

Jesús Orozco Chiquete regresó de lesión justamente frente a Chivas, en los cuartos de final (Imago7)

Sergio Pinto, de dirigir a Fuerzas Básicas en Chivas al primer equipo de Cruz Azul

La conexión entre ambas instituciones no se limita únicamente a jugadores. Sergio Pinto, actual auxiliar técnico del primer equipo de Cruz Azul, también tiene pasado rojiblanco. Antes de llegar a La Máquina fue campeón con la Sub-18 de Chivas y posteriormente dirigió a la Sub-19, dejando una huella importante en el desarrollo de varios futbolistas que hoy forman parte de la cantera del Guadalajara.